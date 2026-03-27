Смяна на времето: Защо един час успява толкова да обърка тялото ни

В нощта от събота срещу неделя, 29 март 2026 г., отново ще преминем през ритуал, който нарушава съня и ежедневното функциониране на много хора: преместване на часовниците с един час напред. Лятното часово време ни носи по-дълги вечери, но цената е „откраднат“ час сън , който може да нанесе щети на телата ни. Това привидно малко изместване е достатъчно, за да наруши вътрешния ни биологичен часовник и да ни направи уморени и раздразнителни. С няколко умни стратегии обаче този преход може да бъде направен почти безболезнено.

Защо един час прави такава разлика

Загубата само на един час сън не е никак лесно постижение за тялото. Тази промяна влияе пряко върху нашия циркаден ритъм, вътрешния 24-часов часовник, който регулира съня, настроението, апетита, секрецията на хормони и дори сърдечната функция. За мнозина седмицата след промяната на часовото време се усеща като часова разлика без пътуване, а за деца, тийнейджъри и ранобудни хора ефектите могат да продължат дори по-дълго.

Още: Психолог: Защо се чувствате изморени дори след 8 часа сън?

Изследванията постоянно показват, че в дните след пролетната промяна на часовото време се наблюдава повишена раздразнителност, спад в настроението, затруднена концентрация и по-голям брой грешки на работното място и в училище. Това се случва, защото липсата на сън засяга частта от мозъка, отговорна за емоционалната регулация. Някои проучвания дори отбелязват малко, но измеримо увеличение на риска от инфаркти, инсулти и автомобилни катастрофи в понеделник след смяната на часовото време.

Подгответе тялото си, не само часовника на стената

Вместо да се изправяте пред шока от неделната сутрин, експертите съветват проактивен подход. Ключът е постепенната адаптация, която ще помогне на тялото ви да се аклиматизира по-лесно към новото време.

Започнете подготовката си три до четири дни преди промяната. Всеки ден си лягайте и се събуждайте 15 минути по-рано от предния ден. Например, ако обикновено си лягате в 23:00 часа, лягайте си в сряда в 22:45 часа, в четвъртък в 22:30 часа и така нататък. По този начин, когато дойде неделя, тялото ви вече ще се е приспособило частично към новия график и събуждането „с един час по-рано“ няма да е толкова голям шок. В допълнение към времето за лягане, опитайте се да изместите времето си за хранене и упражнения със същите 15 минути, така че цялата ви биологична система да е в синхрон.

Още: Връщаме часовниците назад в неделя - как се отразява на здравето ни

Станете майстор на светлината

Светлината е най-мощният външен сигнал, който регулира нашия вътрешен часовник. Управлението на експозицията на светлина е ключова стъпка за бързо и лесно приспособяване.

Сутрешен ритуал, който нулира системата

Веднага след събуждане в неделя и следващите дни се изложете на ярка естествена светлина. Слънчевата светлина е най-добрият ви приятел за коригиране на цикъла на съня. Достатъчно е да прекарате десет до петнадесет минути навън в слънчев ден или двадесет минути, ако е облачно. Сутрешната светлина изпраща силен сигнал до мозъка да спре производството на мелатонин, хормонът на съня, и да „нулира“ часовника за новия ден. Ако се събудите, докато навън е все още тъмно, включете всички светлини в къщата, докато слънцето изгрее.

Още: 60% от българите имат проблеми със съня

Вечерно затъмнение за по-лесен сън

Въпреки че светлината е желателна сутрин, тя трябва да се избягва вечер. С удължаването на вечерите е важно да се създаде изкуствена тъмнина, за да се предизвика сънливост. Затворете затъмняващите завеси и приглушете осветлението в дома си. Особено важно е да избягвате синята светлина от мобилни телефони, таблети и телевизионни екрани поне час преди лягане, тъй като е доказано, че тя потиска производството на мелатонин и затруднява заспиването.

Малки тайни за голяма промяна

В допълнение към постепенната адаптация и управлението на светлината, има още няколко трика, които могат да улеснят прехода и да осигурят качествена почивка.

Още: Скъп часовник, скъпа гривна - или само копия: Какво "краси" ръката на Даниела Талева, която трябва да разследва Борислав Сарафов? (СНИМКА)

Движете се сутрин

Ако се чувствате мудни и сънливи, леките упражнения сутрин могат да направят чудеса. Дори кратка, 10-минутна разходка на открито ще помогне за потискане на останалия мелатонин и ще повиши енергийните ви нива. Упражненията стимулират освобождаването на допамин, хормонът на доброто настроение, който може да ви помогне да се отърсите от сутрешната умора.

Създайте идеалното място за сън

Температурата в спалнята ви играе важна роля. В идеалния случай стаята трябва да се поддържа хладна, около 18 градуса. Телата ни естествено понижават температурата си, за да се подготвят за дълбок сън. Топла вана или душ час-два преди лягане също могат да помогнат. Въпреки че в началото ви затопля, последващото охлаждане на тялото ви след излизане от водата е силен сигнал за тялото ви, че е време за сън.

Още: Не забравяйте часовника! Кога местим с час назад

Бъдете умни с храната и напитките

Внимавайте с приема на кофеин. Избягвайте кафе, чай и енергийни напитки поне осем часа преди планираното лягане. Също така, избягвайте тежки, мазни и пикантни ястия късно през нощта, както и алкохол, които могат да доведат до прекъснат и повърхностен сън.

Още: Защо НЕ трябва да подарявате часовник?

Когато дрямката е добра идея

Ако се чувствате много уморени през деня, кратка дрямка може да помогне. Важно е обаче да бъдете внимателни. Избягвайте дългите дрямки, тъй като това може допълнително да наруши графика ви. Придържайте се към така наречената „енергийна дрямка“ от 20 до 30 минути, в идеалния случай в ранния следобед. Това е достатъчно, за да ви освежи, без да нарушава вечерното ви лягане.