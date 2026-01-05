"Медицински надзор" ще има достъп до пациентските досиета

Инспекторите от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) вече ще имат директен онлайн достъп до пациентските досиета за целите на контролните производства, съобщиха от агенцията. Оттам съобщиха, че се внедрява нов модул за осъществяване на контролната си дейност, изграден като част от надграждането на Националната здравно-информационна система (НЗИС). Софтуерът е разработен от екипа на „Информационно обслужване“.

Чрез новия софтуер инспекторите на ИАМН ще имат мигновен достъп до досиета на пациенти, подали жалба, за които се извършват проверки в лечебни заведения. „С цел недопускане на неправомерен достъп, агенцията възложи софтуера да се надгради така, че всяко действие, което се извършва от длъжностно лице, ще бъде регистрирано и ще оставя следа“, уточняват от ИАМН.

Оттам уверяват, че контролната дейност използва защитени механизми за достъп до пациентски досиета единствено за целите на конкретната проверка, при спазване на изискванията за законен интерес и защитата на личните данни.

Очаквани ползи:

По-бърза обработка на жалби и извършване на проверки чрез премахване на хартиения документооборот.

По-ефективна работа на инспекторите благодарение на централизирани електронни досиета и автоматизирани справки.

Повишена прозрачност за гражданите и институциите чрез ясна история на действията и електронно проследяване на статуса.

Подобряване на условията за пациентите, тъй като проверките ще се извършват по-бързо и с по-високо качество, което ще позволи и изготвянето на анализи на база на наличните медицински данни и допусканите нарушения.

