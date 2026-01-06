Кабинетът подаде оставка:

Мадуро нае адвоката на Джулиан Асандж за защитата си по делото за наркотероризъм

Задържаният от Съединените щати президент на Венецуела Николас Мадуро нае известния адвокат по наказателно право Бари Полак за свой защитник по делото за наркотероризъм, по което е изправен пред федерален съд в Ню Йорк, съобщи Блумбърг. Полак е дългогодишен адвокат на основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асандж.

Опитният юрист от Вашингтон подаде днес уведомление за явяване като защитник на Мадуро. Той присъства в съдебната зала, където Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни по повдигнатите им обвинения. Флорес ще бъде представлявана от опитния федерален прокурор от Хюстън Марк Донъли.

Полак ръководи 14-годишната съдебна сага на Асандж, приключила през 2024 г. със споразумение за признаване на вина по обвинения, свързани с изтичане на поверителна информация, засягаща националната сигурност на САЩ. Според обвинителния акт, разпечатан на 3 януари, Мадуро, съпругата му и други лица са обвинени в наркотероризъм, заговор за внос на кокаин в Съединените щати, както и в притежание на оръжия и "разрушителни устройства".

Елин Димитров
