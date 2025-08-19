Кулдига - градът, където рибарите летят

Курландия (Курземе) е исторически регион в Латвия. Неговият централен град - Кулдига, представлява истинско туристическо бижу и с право е мятан за един от най-красивите градове в Латвия. Въпреки малкия му размер, тук можете да откриете невероятни неща - риба, летяща във въздуха, най-широкият водопад в Европа, тухлен мост, построен в римски стил. А в околностите на Кулдига има истински нефтен кладенец, пещерен лабиринт, древни дворци и имения. В тогавашния Голдинген, въпреки сухоземния му статут, са се строили кораби, а по хълмовете зад него се е отглеждало грозде, виното от което успявали да доставят чак до Франция.

Какво да видите?

Всеки град започва своята история със замък. Така градската крепост Кулдига (Голдинген на немски) е основана през 1243 г. от ландмагистъра на Тевтонския орден Дитрих фон Грюнинген. През 1379 г. крепостта с прилежащите селища се присъединява към Ханзейската лига и получава градски права. През 18 век, когато в Кулдига е създадена резиденцията на херцозите на Курландия, градът претърпява бързо развитие.

Днес можете да видите останките от замъка Голдинген в района на улица „Пилс“ (Замъчна). Руините са заобиколени от уютен парк.

Още: Норвежката перла Берген: Където планините срещат морето и изкуството диша

Снимка: iStock

Колкото и да се разхождате из Кулдига, отвсякъде ще попаднете на главната градска църква - „Света Екатерина“ от 13 век. Именно в тази църква е бил кръстен херцог Якоб фон Кетлер, любимият на местните жители владетел на Курландия. Между другото, при него Курландия можела да се превърне в колониална империя – към нея били присъединени карибският остров Тобаго и устието на река Гамбия.

Въпреки многобройните средновековни битки и пожари, Кулдига избягнала значителни разрушения. Затова тук са много добре запазени дървени сгради от 16-19 век.

В самия център на Стария град тече река Алекшупите с един от най-високите (4,5 м) водопади в Латвия. Тъй като Алекшупите преминава точно под градските стени, Кулдига често е наричана „латвийска Венеция“.

Типичната европейска архитектура на Кулдига неведнъж е привличала режисьори тук - в много филми тя често е играла ролята на някой малък немски град. Една от най-популярните атракции е най-широкият (275 м) естествен водопад в Европа, Вентас-Румба. До него на река Вента има великолепен червен тухлен сводест мост, построен през 1874 г. от немския инженер Ото Дице.

В близост до тухления мост има воденица, която е на повече от 200 години. Някога в нея се е мляло брашно, по-късно е използвана за барутен цех, а през 30-те години на 19-ти век - като памукопредачна фабрика. Днес местните момчета ловят риба в тихото затънтено място.

През Средновековието Кулдига е наричана „градът, където рибите хвърчат“. Самата истина е, че когато сьомгата отива да хвърля хайвера си през високите бързеи на Вентас Румба, е принудена да скача много високо над водата, за да преодолее препятствието. От 18-ти век насам за улов на тази „летяща“ сьомга се използват специални плетени кошници. Можете да наблюдавате полетите ѝ и днес. Откриващият фестивал на туристическия сезон в края на април се провежда под мотото „Рибите летят!“.

Още: Созопол: Морското бижу на България, което се помни цял живот

Едно от най-необичайните забавления е плуването под водопада Вентас Румба. Между другото, през 19-ти век са вземали пари за подобна атракция - било е необходимо по някакъв начин да се възстановят разходите за баните, издълбани в околните скали. Днес абсолютно всеки може да плува във Вентас Румба безплатно.

Снимка: iStock

Друго място, което определено си струва да посетите в Кулдига, е Музеят на игралните карти. Неговата експозиция е една от най-богатите в Европа.

Недалеч от града, в местността Снепели, се намира фермата за щрауси Норниеки - най-голямата ферма в Латвия. Тук се провеждат индивидуални и групови екскурзии, след които можете да си купите месото на тази гигантска птица, както и изделия, направени от нейните пера и кожа.