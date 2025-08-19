АПИ: Колоездачна обиколка ще доведе до ограничения на Подбалканския път

От 14:15 ч. до 16:40 ч. за колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по път I-6 София – Карлово -Подбалканския път в 9-километровия участък от разклона за село Мирково до село Челопеч, съобщиха от АПИ.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира към шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи. ОЩЕ: АПИ предупреждава откъде ще мине колоездачната обиколка на България