Бютучи се сбогува с ЦСКА и благодари за „това ново и много различно преживяване“

19 август 2025, 14:00 часа 241 прочитания 0 коментара
Зюмюр Бютучи сподели кратък текст в социалните мрежи, с който благодари за феновете и на всички служители, с които работи на „Армията“ през последната една година. Той напуска 31-кратните шампиони по взаимно съгласие след 20 срещи, които успя да натрупа през последните 12 месеца.

"Пожелавам на феновете, играчите и треньорите всичко най-добро" 

„Днес постигнахме взаимно съгласие да се разделим. Искам да благодаря на всички от ЦСКА за това ново и много различно преживяване, като пожелавам на феновете, играчите и треньорите всичко най-добро в бъдеще“, написа крилото в социалните мрежи.

Преди две седмици Бютучи беше пратен във втория отбор на ЦСКА след скандал на тренировка с вратаря Фьодор Лапоухов заради ситуация на терена. На по-късен етап след случилото се Керкез прати в дубъла Аарон Исека, Джейсън Локило и Мика Пинто.

Бойко Димитров
