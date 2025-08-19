Първите 100 дни на папа Лъв XIV: Бягане от полемики и сравнения с Франциск

Когато папа Лъв XIV изненада десетки хиляди млади хора на неотдавнашното празненство по повод Свещената година с импровизирана разходка с папамобила из площад "Свети Петър", изглеждаше почти като че ли част от неформалната спонтанност, която характеризираше 12-годишното папство на папа Франциск, се беше завърнала във Ватикана. Но посланието, което Лъв предаде онази вечер, беше изцяло негово: На безупречен английски, испански и италиански език Лео каза на младите хора, че те са "солта на земята, светлината на света". Той ги призова да разпространяват надеждата си, вярата в Христос и призивите си за мир, където и да отидат.

Тъй като този уикенд Робърт Превост отбелязва 100-ния си ден като папа Лъв, контурите на неговото папство започват да се очертават, предимно там, където той показва приемственост с Франциск и където сигнализира за промяна. Може би най-важното заключение е, че след 12 понякога бурни години на Франциск, в папството се е върнало известно спокойствие и сдържаност, пише PBS.

Лъв изглежда най-вече желае да избегне полемиките или да превърне папството в нещо, свързано с него самия, и вместо това иска да се фокусира върху Христос и мира. Това изглежда е искано от много католици, и може да отговори на нуждите на днешната църква. "Той е много директен и откровен... но не прави спонтанни изявления пред медиите", каза Кевин Хюз, председател на катедрата по теология и религиозни науки в университета Виланова, където Лео е завършил. Лъв има различен стил от Франциск, което е донесло облекчение на мнозина, каза Хюз в телефонно интервю. "Дори тези, които наистина обичаха папа Франциск, винаги задържаха дъха си: не знаеха какво ще излезе след това или какво ще направи", каза Хюз.

Усилие да се избегнат полемиките

Лъв определено се е постарал през първите си 100 дни да оздрави разделенията, които се задълбочиха по време на Франциск, като предлагаше послания за единство и избягваше спорове почти на всяка крачка. Дори неговата характерна тема – справянето с обещанията и опасностите, които представлява изкуственият интелект – е нещо, за което както консерваторите, така и прогресистите са съгласни, че е важно. Акцентът, който Франциск поставяше върху грижата за околната среда и мигрантите, често отблъскваше консерваторите.

По-близо до дома, Лъв отправи успокояващо, помирително послание към бюрокрацията на Светия престол, след като понякога авторитарният стил на Франциск раздразваше някои във Ватикана. "Папите идват и си отиват, но Курията остава", каза Лео на ватиканските служители скоро след избора му на 8 май.

По стъпките на Франциск

Лъв обаче затвърди екологичното наследство на Франциск, като отслужи първата в историята меса, вдъхновена от екологията. Той продължи това наследство, като даде зелена светлина на Ватикана да превърне 430-хектарно поле северно от Рим в огромна соларна ферма, която трябва да генерира достатъчно електроенергия, за да задоволи нуждите на Ватикана и да го превърне в първата в света държава с нулеви въглеродни емисии.

Той усъвършенства правилата за финансова прозрачност, въведени от Франциск, промени някои други декрети, за да им придаде последователност и логика, и потвърди решението на Франциск да обяви един от най-влиятелните светци на 19 век, Джон Хенри Нюман, за "доктор" на църквата.

Но той не е давал никакви интервюта, в които да разкрива всичко, нито е правил импровизирани коментари, които да привличат вниманието на медиите, както правеше предшественикът му. Не е направил никакви важни назначения, включително за заемане на старата му длъжност, нито е предприел големи пътувания.

При отбелязването на 80-ата годишнина от атомните бомбардировки на Хирошима и Нагасаки миналата седмица, той имаше възможност да се присъедини към новаторската декларация на Франциск, че самото притежаване на ядрени оръжия е "неморално". Но той не го направи.

В сравнение с президента Доналд Тръмп, другият американски световен лидер, който встъпи в длъжност през 2025 г. с поредица от изпълнителни укази, написани с маркер Sharpie, Лъв се настани в новата си длъжност бавно, преднамерено и тихо, като почти се опитваше да не привлича вниманието към себе си. На 69 години той изглежда осъзнава, че времето е на негова страна и че след революционното папство на Франциск църквата може да се нуждае от малко почивка. Един ватикански служител, който познава Лъв, каза, че очаква неговото папство да има ефекта на "успокояващ дъжд" върху църквата.

Мария Исабел Ибарсена Куарите, перуанска членка на католическа харизматична група, заяви, че именно тихият акцент, който Лъв поставя върху църковните традиции, тайнствата и любовта към Христос, е привлякъл нея и над 1 милион млади хора в Рим за специална юбилейна седмица този месец. Ибарсена каза, че Франциск е объркал млади хора като нея с подкрепата си за LGBTQ+ католиците и одобрението си за благословения за еднополови двойки. Тя смята, че такива жестове надхвърлят това, което се очаква от папата и което църквата проповядва.

Лъв, каза тя, е подчертал, че бракът е тайнство между мъж и жена. "Франциск беше двусмислен, но той е твърд", каза тя.

Августински папа

Още от първата си поява на лоджията на базиликата "Свети Петър" Лъв настоява, че е преди всичко "син на Свети Августин". Това е препратка към теологичния и религиозен гигант от ранното християнство от V век, Свети Августин от Хипо, който вдъхнови религиозния августински орден от XIII век като общност от "просяци" монаси.

Подобно на другите големи просешки ордени от ранната църква – францисканците, доминиканците и кармелитите – августинците се разпространяват в християнска Европа през вековете. Днес августинската духовност е вкоренена в дълбок вътрешен живот на молитва, живот в общност и съвместно пътуване в търсене на истината в Бога.

В почти всяка реч или проповед от избора му на 8 май, Лъв по един или друг начин цитира Августин. "Виждам нещо като августиниански привкус в начина, по който той представя всички тези неща", казва Хюз, професорът по теология, който е изследовател на Августин.

Лъв се присъедини към августинците след като се дипломира в управлявания от августинците университет Виланова, край Филаделфия, и два пъти беше избран за негов генерален приор. От избирането си насам той е посетил няколко пъти августинската централа край Свети Петър и някои се чудят дали няма да покани някои от братята да живеят с него в Апостолическия дворец, за да възстанови духа на августинския общностен живот там.

Мисионерски папа по образа на Франциск

Лъв също е в голяма степен продукт на папството на Франциск. Франциск назначи Превост за епископ на Чиклайо, Перу, през 2014 г., а след това го премести на една от най-важните позиции във Ватикана през 2023 г. – проверка на номинациите за епископи. В ретроспекция изглежда, че Франциск е имал предвид Превост като възможен наследник.

В речта си пред конклава, избрал го за папа през 2013 г., тогавашният кардинал Хорхе Марио Бергольо описа Превост, като определи мисията на църквата днес: Той каза, че църквата е "призвана да излезе извън себе си и да отиде в периферията, не само географската, но и екзистенциалната периферия".

Превост, който е роден в Чикаго, прекара зрелия си живот като мисионер в Перу, като в крайна сметка стана епископ на Чиклайо. "Той е въплъщение на "единството на различието", защото идва от центъра, но живее в периферията", каза Емилсе Куда, секретар на Папската комисия за Латинска Америка.

Куда заяви по време на неотдавнашна конференция, организирана от Университета Джорджтаун, че Лъв е обобщил в "думи и жестове" типа мисионерска църква, която Франциск промотира.

Въпреки това, въпреки всичко, което Лъв дължи на Бергольо, двамата не се разбираха добре. Превост разказва, че в един момент, когато е бил августински настоятел, тогавашният архиепископ на Буенос Айрес е изразил интерес да назначи августински свещеник на конкретна длъжност в своята архиепархия. "А аз, като генерален приор, казах: "Разбирам, Ваше Преосвещенство, но той трябва да прави нещо друго", и затова го преместих на друго място", разказа Превост пред енориашите в родния си щат Илинойс през 2024 г.

Превост каза, че "наивно" е мислил, че Франциск няма да го помни след избора си през 2013 г. и че независимо от това "никога няма да ме назначи за епископ" поради несъгласието им. Бергольо не само го направи епископ, но и положи основите за Превост да го наследи като папа, първият папа от Северна Америка след първия папа от Южна Америка, пише PBS.