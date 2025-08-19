Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Нюкасъл прави оферта за вероятния заместник на Исак

Нюкасъл все още се интересува от нападателя на Брентфорд Йоан Уиса, съобщава The Sun. Според източника, „свраките“ възнамеряват да увеличат офертата си за 28-годишния конгоанец до 40,5 милиона евро. Брентфорд преди това беше отхвърлил предложение от 35 милиона евро.

Брентфорд губи втория си силен нападател след Мбемо

През сезон 2024/25 Уиса отбеляза 20 гола и направи 5 асистенции в 39 мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2026 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 32 милиона евро.

