Нюкасъл прави оферта за вероятния заместник на Исак

Нюкасъл все още се интересува от нападателя на Брентфорд Йоан Уиса, съобщава The Sun. Според източника, „свраките“ възнамеряват да увеличат офертата си за 28-годишния конгоанец до 40,5 милиона евро. Брентфорд преди това беше отхвърлил предложение от 35 милиона евро.
Брентфорд губи втория си силен нападател след Мбемо
През сезон 2024/25 Уиса отбеляза 20 гола и направи 5 асистенции в 39 мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2026 година.
🚨⚫️⚪️ Newcastle now planning to advance with Yoane Wissa deal as soon as possible after Brentford agreed Ouattara deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025
Ouattara to sign at Brentford in next 24h, Wissa not even with the squad this weekend as he only wants to leave.
Clear priority to #NUFC. pic.twitter.com/xECxAHiRTH
Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 32 милиона евро.
