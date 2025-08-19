Проблем за Путин: Невиждан от години спад в броя на новите в армията

Намалява броят на руснаците, които сключват договори с Министерството на отбраната в Москва - респективно, с армията. През второто тримесечие на 2025 г. 37,9 хиляди души са получили плащания за подписване на договор с руското МО, според данните за разходите от федералния бюджет, които са проучени от разследващото местно издание "Важни истории". В сравнение със същия период през 2024 г. броят на хората, които се присъединяват към руската армия, е спаднал 2,5 пъти – тогава 92,8 хиляди души са получили бонуси за подписване на договор.

Като се вземат предвид и данните за набирането на кадри за първото тримесечие на 2025 г., то 127,5 хиляди души са получили плащания за подписване на договор само за шест месеца от годината. За същия период на 2024 г. 166,2 хиляди души са получили еднократни бонуси.

Властите лъжат?

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент Дмитрий Медведев заяви, че 210 хиляди нови договорни войници са се присъединили към руската армия през първата половина на 2025 г. Цитираното от него число е 1,6 пъти повече, отколкото показват данните за разходите от федералния бюджет.

Цифрите, обявени от властите, и преди това бяха надхвърлили изчисленията, базирани на данните за еднократните плащания, но разликата не беше толкова значителна, отбелязва "Важни истории".

Снимка: Kremlin.ru

Най-ниското ниво за последните две години

Броят на новобранците през второто тримесечие на 2025 г. е спаднал до най-ниското ниво за последните две години - по-малко хора са се присъединили към руската армия само през същия период на 2023 г., когато Русия току-що беше започнала активна кампания за привличане на войници за войната в Украйна по договор срещу заплащане.

Не е ясно с какво точно е свързано това намаление.

Нюанс

Оценката на Янис Клуге, научен сътрудник в Германския институт за международни проучвания в областта на сигурността, не показва спад. Според неговите изчисления - през първите шест месеца на 2025 г. 191 000 души биха могли да подпишат договор, което е една и половина пъти повече от показаното във федералните данни. Тази оценка се основава на информация за плащанията за сключване на договор от регионалните бюджети и позволява да се оцени темпът на набиране без закъснение. Данните са налични за 37 региона и са екстраполирани за цяла Русия.

Някои региони съобщиха за проблеми с набирането на договорни войници. Например властите в Иркутска област не могат да изпълнят плана за привличане на хора в руската армия поради липса на средства за увеличаване на бонусите за подписване на договор, съобщава изданието Pople of Baikal.

Властите във Владимирска област са спрели да докладват за броя на новобранците, изпратени на фронта, въпреки че са го правили редовно от 2023 г. В началото на юли регионът увеличи еднократното плащане за подписване на договор.

