Къде наистина е потънал "Титаник": Нови открития

"Титаник"е потънал точно преди 110 години, но подробности за скандалната катастрофа станаха известни едва след трагедията, свързана с подводницата „Титан“ на OceanGate. Iflscience , позовавайки се на NOAA, съобщи за няколко открития, неизвестни досега на обществеността.

Както показват историческите записи, "Титаник" е бил най-големият океански лайнер за своето време и е бил смятан за непотопяем по време на пускането си по вода. Въпреки това, на 15 април 1912 г., по време на първото си плаване, корабът се сблъсква с айсберг, което в крайна сметка води до трагичното потъване на плавателния съд и загубата на близо 1500 живота.

Къде точно е потънал "Титаник"?

Известно е, че пътуването на „Титаник“ е започнало в Саутхемптън, Англия, като предвидената му дестинация е бил Ню Йорк, САЩ. По пътя е имало кратки спирки – през Ламанша и ирландското пристанище Коб в Корк, откъдето е оставал директен маршрут през Атлантическия океан до Ню Йорк.

Iflscience отбелязва, че мнозина преди са смятали, че гигантски парчета лед са заклещили "Титаник" далеч на север. Сега обаче са известни точни подробности за точното местоположение на катастрофата, включваща най-големия пътнически кораб от началото на 20-ти век. След четири дни и повече от 3200 километра пътуване, "Титаник" се сблъсква с айсберг на 640 километра от Нюфаундленд, най-източната провинция на Канада.

Според записи, от 2201 пътници на борда, 1489 са били регистрирани като удавени. Основната причина за смъртта на близо 1500 души обаче, както са установили изследователите, е била хипотермия от потапяне. Пасажерите са замръзнали до смърт във водата, която е била с температура -2,2°C (28°F).

Друго откритие е точната дълбочина, на която се намира разбитият "Титаник". Тази информация стана известна след трагичното потъване на батискафа „Титаник“ на OceanGate, който превозваше главния изпълнителен директор на OceanGate Стоктън Ръш, милиардера изследовател Хамиш Хардинг, бизнесмена Шахзада Дауд и синът му Сюлеман, както и изследователя Пол-Анри Нарджол. CBS съобщи: "Останките на "Титаник" лежат на океанското дъно на дълбочина около 3810 метра под повърхността, а двете основни части са разположени на 790 метра една от друга".

На 18 юни 2023 г. батискафът "Титан", който се е гмуркал към останките на "Титаник", се взриви поради инженерни грешки. Според анализа корпусът на батискафа не е издържал на водното налягане.

Останките на подводницата "Титан", заедно с останките на пътниците ѝ, бяха транспортирани до Сейнт Джонс, Нюфаундленд, за анализ и разследване на експлозията. Учените обещаха да разберат факторите, довели до бедствието с "Титан", и да помогнат за предотвратяване на повторното случване на подобна трагедия.

