Защо трябва да държите растение алое вера близо до леглото ви през нощта

Ако постигането на добър нощен сън се е превърнало в борба, може би сте сред 35% от възрастните, които съобщават, че спят по-малко от седем часа на нощ, според Националната фондация за съня . Ползите от адекватния сън включват подобрено здраве, по-ясно мислене, намален стрес и по-малко заболявания. Ограничаването на кофеина, намаляването на времето пред екрана няколко часа преди лягане и създаването на постоянна рутина могат да помогнат, както и научаването как да създадете спокойна спалня за добър нощен сън . Един от начините да направите това е чрез стратегическото разположение на стайните растения в спалнята ви. Алое барбаденсис „Милър“, по-известно като алое вера, е фантастичен вариант, защото освобождава кислород през нощта.

Отглеждане на алое вера в домашни условия: основни изисквания и грижи

Като част от семейството на сукулентите, растението алое вера е многогодишно растение със зелени, дебели листа, които са широки в основата и се стесняват, за да достигнат върха си. Вътрешният лист съдържа гел, известен като алое гел, който се използва за много локални кожни състояния, включително акне и слънчеви изгаряния. Но употребата на растението алое не е нищо ново - растението датира от хиляди години и някога е било смятано от древните египтяни за „растението на безсмъртието“.

Поставете алое на нощното си шкафче, за да подобрите съня си

През 1989 г. НАСА провежда проучване, наречено „Растения за интериорен ландшафт за намаляване на замърсяването на въздуха в помещенията“. Изследователите анализират ефектите от различни стайни растения върху качеството на въздуха в затворени пространства и алоето попада в списъка. Освен че пречиства въздуха до известна степен, алоето отделя и кислород през нощта, което може да подобри въздуха в затворено пространство.

Тъй като лошото качество на въздуха може да повлияе негативно на продължителността и качеството на съня ви, поставянето на растение, подобряващо здравето на въздуха, като алое, на нощното шкафче е интелигентна стъпка към по-добър сън. Като бонус можете също да научите как безопасно да събирате гела от вашето стайно растение алое вера за други приложения.

Има и друга причина, поради която алоето може да насърчи съня, и тя е свързана с ефекта му върху стаята ви. Смята се, че спокойната, вдъхновена от природата атмосфера, която растенията създават, насърчава релаксацията и спокойствието, като по този начин помага за предизвикване на сънливост.

Тъй като растенията алое вера са сред най-лесните за грижа стайни растения, те са подходящи дори за начинаещи. Просто избягвайте тези често срещани грешки, които всеки прави с новото си растение алое вера. Ако сте готови за по-спокоен сън, добавете растение алое към нощното си шкафче, като същевременно се съсредоточите върху други начини за подобряване на качеството на съня. Ще бъдете на път към по-добър сън за нула време.