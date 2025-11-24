Край на сухата кожа: Топ трикове за зимата от дерматолози

Студеното време може да бъде тежко за кожата ни. Ниската влажност, както навън, така и на закрито – където отоплителните системи на нашите домове намаляват влагата в жилищното ни пространство – може да остави кожата да се чувства суха, лющеща се и раздразнена.

С настъпването на зимата е важно да коригираме нашите рутинни грижи за кожата, за да се приспособим към тези по-сухи условия. Ето съветите на дерматолога как да поддържате кожата си хидратирана и здрава, когато температурите паднат.

Актуализирайте своята рутинна грижа за кожата

„Помислете за смяна на вашите продукти за грижа за кожата, когато сезонът се промени“, казва Кармен Кастила, доктор по медицина и дерматолог. Това може да означава да замените своя лек овлажнител с такъв с плътна, кремообразна консистенция.

Освен това помислете за промяна на рутината си за измиване на лицето: Д-р Кастила препоръчва на хората с особено чувствителна, суха кожа да изберат почистващ препарат на кремообразна или маслена основа вместо почистващ гел, за да предотвратят прекомерното отделяне на естествени масла.

Някои може дори да намерят за ефективно да ограничат изцяло употребата на почистващи препарати. Може да искате да запазите сапуна за през нощта и просто да изплакнете лицето си с вода сутрин, според д-р Кастила.

Научете кои са най-добрите хидратиращи съставки

Когато пазарувате подходящи за зимата продукти за грижа за кожата, д-р Кастила казва, че трябва да подсилите кожата си с „церамиди или мастни киселини, които свързват кожните клетки заедно, за да образуват кожната бариера“. Овлажнителите – вещества, които могат да привличат вода от околната среда и дълбоко под кожата – са известни със своите хидратиращи свойства. Заложете на съставки като хиалуронова киселина и глицерин.

Междувременно оклузивните агенти могат да помогнат на кожата да задържи влагата, като образуват защитна физическа бариера - помислете за вазелин и масло от ший. „Като цяло през зимните месеци вашият овлажнител трябва да бъде по-плътен крем с повече оклузивни свойства, за да помогне за уплътняване на влагата, отколкото е необходимо през горещите, влажни летни месеци“, казва д-р Кастила.

Тези с чувствителна кожа също трябва да се придържат към формули без аромати, според д-р Кастила. „Ограничаването на съставките може да бъде особено полезно при екзема или чувствителни типове кожа, тъй като те са по-склонни към алергични реакции“, казва тя.

Защитете кожната си бариера

Поддържането на хидратиран тен надхвърля това какви продукти намазваме. Малки корекции в начина на живот през зимата също могат да помогнат в борбата с дразненето на кожата. Носете ръкавици навън на студа. Чифт гумени ръкавици ще изолират ръцете ви, когато миете съдовете.

И всеки път, когато миете ръцете си, ги хидратирайте след това - това може да предпази сухата, напукана кожа. Под душа избягвайте да използвате твърде гореща или твърде студена вода. След като се изкъпете, докато кожата ви е все още влажна, овлажнете, за да запазите тази хидратация.

Тъй като системите за вътрешно отопление изсушават домовете ни, д-р Кастила предлага да вземете овлажнител за вашето пространство, за да смекчите въздействието. И ако откриете, че кожата ви е раздразнена, дори ако студеното време не ви е разстроило през последните години, не се паникьосвайте.

Естествено е нашите кожни бариери да отслабват с напредването на възрастта, което ни прави по-уязвими към дразнене, според д-р Кастила. „Тези сезонни промени в грижата за кожата могат да бъдат особено полезни при зрели типове кожа“, казва тя. „Не е необичайно хората, които никога не са имали проблеми, да развият суха кожа или „зимен сърбеж“ по-късно в живота.“

