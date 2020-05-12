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КЪСМЕТЧЕ за 12 май според зодията

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КЪСМЕТЧЕ за 12 май според зодията
Снимка: iStock/Guliver
Овен

Животът винаги предлага нов шанс, действайте смело и не поглеждайте назад.

Телец

Стара любов ще намери обратен път в живота ви. Дали ще я приемете, или отхвърлите?

Близнаци

Няма по-хубав късмет от здравето - това ви се пада.

Рак

Покажете на какво сте способни, оставете скромността на хората без други качества.

Лъв

Ходете с широко отворени очи, защото може да намерите пари на улицата.

Дева

Ще получите прекрасна изненада от близък приятел.

НАУЧЕТЕ ЗА ОСТАНАЛИТЕ ЗОДИИ ТУК!

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