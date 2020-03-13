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КЪСМЕТЧЕ за 13 март според зодията

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КЪСМЕТЧЕ за 13 март според зодията
Снимка: iStock/Guliver
Овен

Любов неописуема ще те сполети. Радвай се от сърце ти!

Телец

Миналото понякога се връща, времето любовта обръща и пак идва при теб... твоят любим човек.

Близнаци

Китка здраве закичи, здравето с теб ще върви.

Рак

Едно нестихващо веселие ще бъде твоето ежедневие.

Лъв

Много щастие и пари, всичко друго ще се нареди.

Дева

Пада ти се ненадейно много щастие семейно.

 

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Actualno.com

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