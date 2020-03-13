КЪСМЕТЧЕ за 13 март според зодията

Какво мислите за начина, по който бяха обявените първите случаи на коронавирус в България?

Пълна дивотия - хем казват, че има, хем не било сигурно и още щели да проверяват

Информират хората за всеки тест, не е лошо

Писна ми с тоя коронавирус

Не ме интересува