КЪСМЕТЧЕ за 13 март според зодията 13.03.2020 07:45 341 0 Снимка: iStock/Guliver Сподели Сподели Сподели Овен Любов неописуема ще те сполети. Радвай се от сърце ти! Телец Миналото понякога се връща, времето любовта обръща и пак идва при теб... твоят любим човек. Близнаци Китка здраве закичи, здравето с теб ще върви. Рак Едно нестихващо веселие ще бъде твоето ежедневие. Лъв Много щастие и пари, всичко друго ще се нареди. Дева Пада ти се ненадейно много щастие семейно. НАУЧЕТЕ ЗА ОСТАНАЛИТЕ ЗОДИИ ТУК! Actualno.com Редактор: Ева Петрова Етикети: късметче Предишна Новините от днес Следваща
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