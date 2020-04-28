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КЪСМЕТЧЕ за 28 април според зодията

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КЪСМЕТЧЕ за 28 април според зодията
Снимка: iStock/Guliver
Овен

Всичко се случва, когато започнете да вярвате от сърце и душа.

Телец

Ново бизнес начинание ще ви донесе много успехи и пари.

Близнаци

Усмихнете се, защото съдбата ви е подготвила любовна изненада.

Рак

Покажете на какво сте способни, оставете скромността на хората без други качества.

Лъв

Днес бъдете специалният човек, който кара другите да се чувстват специални.

Дева

Очаква ви вечер на много смях и забавление.

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Actualno.com

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Най-важното за коронавируса четете тук
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