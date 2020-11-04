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КЪСМЕТЧЕ за 4 ноември според зодията

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Овен

Късметът ви за днес е, че във всичко ще ви върви. Възползвайте се.

Телец

Гледайте по-оптимистично на живота и той ще ви отвърне с доброта.

Близнаци

Дълго чакана новина в семейството ще ви зарадва до края на деня.

Рак

Излизайте повече навън, забавлявайте се от сърце и ще видите как неусетно ще срещнете любовта.

Лъв

Не оставяйте нищо на случайността. Поработете, за да ви се случат чудеса.

Дева

Ново приятелство, което ще остане за цял живот.

Везни

Някой ще ви признае чувствата си.

Скорпион

Пада ви се най-желаното късметче - здраве.

Стрелец

Магията на позитивните мисли прави чудеса. Ще сбъднете една своя голяма мечта.

Козирог

Мил и стар приятел ще се завърне в живота ви с задача.

Водолей

Неочаквано обаждане ще ви накара да полетите до седмото небе от щастие.

Риби

Когато най-малко вярвате, се случват най-големите чудеса. Днес такъв ще бъде денят.

Actualno.com

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