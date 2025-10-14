Ето кой сменя Иво Сиромахов в ''Шоуто на Слави''

Сценаристът и бивш депутат от "Има такъв народ" (ИТН) Филип Станев наследи колегата си Иво Сиромахов и от днес води "Шоуто на Слави" по частната телевизия 7/8. Припомняме, че Сиромахов напусна екипа на Слави Трифонов, в който работи от над 25 години, заради мракобесния законопроект на ИТН, с който бяха предложени промени в Наказателния кодекс, според които журналистите могат да влязат в затвора от 1 до 6 години за публикуване на "информация от личния живот".

Филип Станев беше депутат в 46-ото и 49-ото Народно събрание, като по време на тях членуваше в комисията по култура, прякото взаимодействие с гражданите, екологията и контрол върху еврофондовете.