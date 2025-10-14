Испания – България: Кога и къде да гледаме квалификацията за Мондиал 2026?

Националният отбор по футбол на България излиза срещу Испания в квалификационна среща за Световното първенство по футбол през 2026 година. "Ла Фурия Роха" е без загубена точка в група Е и не е допуснала гол в трите срещи до момента. "Лъвовете" са на дъното с нулев актив и само с едно вкарано попадение, но дошло при поражението с 1:6 от Турция в събота.

Испания – България: Начален час и ТВ

Преди мача двамата селекционери Александър Димитров и Луис де ла Фуенте дадоха пресконференции. Наставникът на "трикольорите" заяви, че е наясно къде се намира тимът и че ще яде шамари. Желанието на специалиста обаче е играчите да дават най-доброто от своите способности. Де ла Фуенте пък коментира ситуацията с множеството контузени състезатели.

В колко часа започва мачът между Испания и България?

Срещата между Испания и България е насрочена за тази вечер, като ще стартира в 21:45 часа българско време. Сблъсъкът ще се проведе на стадион "Хосе Сория" във Валядолид. Това е клубния стадион на местния Реал. Разполага с над 26 000 седящи места и носи името на родения във Валядолид виден испански поет Хосе Сория Морал. Построен е за Световното първенство по футбол през 1982 г. на мястото на стария „Естадио Хосе Сория“, затова често го наричат „Нов“.

Коя телевизия ще предава двубоя между Испания и България?

Мачът между Испания и България ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналите, които ще излъчат срещата, са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

