Ние сме в средата на есента - какво очаквате, да тръгнем по джапанки?!

Думите от заглавието са на проф. Георги Рачев, който два пъти седмично представя по-дългосрочни прогнози за времето в рамките на сутрешния делничен блок на bTV.

Причината за казаното от проф. Рачев - очаква се по-студено, ветровито и дъждовно време до края на месец октомври. Прогнозите са, че неприятното време ще започне след два-три дни и следващата седмица (20-26 октомври) ще е пикът. Може да имаме "ретро лято", внесе надежда все пак Рачев, но явно ставаше въпрос за края на октомври и началото на ноември.

Още: Циганското лято се отлага: Николай Василковски с дъждовна прогноза за следващите две седмици