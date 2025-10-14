"Ушни червеи" са причината някои песни да не ни излизат от главата

Войната в Украйна:

Повече от 90% от хората са изпитвали "ушни червеи" и изследователите започват да разбират как функционират, защо се появяват, какво ни разкриват за мозъка и дори как да се отървем от тях – ако искаме. Терминът на английски език е "earworm", а явлението представлява "неволно музикално въображение". Това явление е научило музикалните психолози, че повтарящите се фрагменти от музика се рециклират от едно и също място в паметта. Най-често срещаната характеристика на "ушните червеи" е "непрекъснатото" повторение: фрагмент от музиката, който се повтаря без забавяне, като еднообразен припев на поп песен.

Много песни съдържат такова повторение и са преминали през периоди на масово излъчване – друга важна съставка за "ушните червеи", защото увеличава разпознаваемостта. Когато една песен се превърне в такъв феномен, умът повтаря музикалната фраза, като че ли безкрайно. Това се дължи на факта, че начинът, по който музиката се запомня в ума, не е като звуков файл или касета, която се възпроизвежда от началото до края. По-скоро музиката е ефективно организирана в "джобове" въз основа на познатост и сходство, като някои джобове се рециклират, когато е възможно.

Поредица от инструкции

Излагането на музиката свързва различните джобове чрез умствената мрежа, подобно на поредица от инструкции: "започни с това въведение, пусни куплета два пъти, след това премини към припева и го повтори четири пъти, премини към следващата част, върни се към куплета, повтори го" и т.н., пише "Science Alert".

Тези "инструкции" са важна част от историята на "ушните червеи". Няколко фактора могат да предизвикат "ушен червей": наскоро чута част или цялата песен, или дори само чуване или виждане на подходяща фраза, или чуване на друга песен, която звучи подобно. Навиците и факторите от околната среда също могат да играят роля. Например, ако всяка сутрин слушате музика в автобуса, един ден може да ви хрумне фрагмент от песен, дори и плейлистът ви да е изключен.

Има и по-дълбока причина за това. "Ушните червеи" са по-склонни да започнат да се въртят в главата ви, когато се активира определен набор от мозъчни области, наречен "мрежа в режим по подразбиране". Мрежата е свързана с мечтаене и блуждаене на ума, което позволява на натрапчивите и повтарящи се мисли да изплуват по-лесно.

Когато става въпрос за възпроизвеждане на песни, тази мрежа е като непослушно, антисоциално братче или сестриче, което избира любимата си част от песента и прекарва цялата нощ в стаята си, слушайки я отново и отново. Частите от мозъка, които участват във фокусираното внимание и знаят колко пъти трябва да се възпроизведе фрагментът от песента – и какво трябва да следва след това – са изключени от стаята на мрежата в режим по подразбиране, пише "Science Alert".

Когато една песен има силно повторение, това става фокусът на мрежата. Инструкциите за умствено преиграване на песента стават по-скоро "когато стигнеш до края на фрагмента, върни се и го пусни отново", с "правилния" брой повторения, а другите части от песента изчезват. Умът се движи свободно, кръжейки около повтарящия се фрагмент, без причина да спре.

Някои изследователи са установили, че хората се наслаждават на своите "ушни червеи", но има и съобщения за фрагменти от песни, които остават в главите на хората с часове, а дори и с дни.

Как да се отървете от "ушния червей" 

За да се отървете от нежелана мелодия, трябва да изключите мрежата си в режим по подразбиране. Един от начините е да пеете песента на глас пред други хора. Социалното взаимодействие възпрепятства активирането на мрежата, но на цената на известно неудобство. Така че... ефективно е, но невинаги е оптимално.

Друг подход е да замените песента с друга, по-малко повтаряща се, за да удържите желанието на мрежата в режим по подразбиране да я повтаря. "Happy Birthday" и "God Save the King" са примери за песни, които не съдържат повтарящи се мотиви, подходящи за "ушни червеи". Софтуерната компания Atlassian дори публикува 40-секунден аудиозапис, който трябва да унищожи "ушните червеи", въз основа на обяснените по-горе принципи. Такава мелодия няма последователни повторения, към които "ушният червей" да се закачи. "Ушните червеи" дават представа за това как е организирана музиката, но могат и да доставят удоволствие, като повтарят музиката, която харесвате.

Ако имате лоши отношения с тези досадни звукови цикли и нито един от горните съвети не е помогнал, ето един последен съвет. Слушайте много различна музика и се научете да сте в добри отношения с "ушните си червеи", пише "Science Alert".

