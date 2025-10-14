"Ушни червеи" са причината някои песни да не ни излизат от главата

Повече от 90% от хората са изпитвали "ушни червеи" и изследователите започват да разбират как функционират, защо се появяват, какво ни разкриват за мозъка и дори как да се отървем от тях – ако искаме. Терминът на английски език е "earworm", а явлението представлява "неволно музикално въображение". Това явление е научило музикалните психолози, че повтарящите се фрагменти от музика се рециклират от едно и също място в паметта. Най-често срещаната характеристика на "ушните червеи" е "непрекъснатото" повторение: фрагмент от музиката, който се повтаря без забавяне, като еднообразен припев на поп песен.

Снимка: iStock

Много песни съдържат такова повторение и са преминали през периоди на масово излъчване – друга важна съставка за "ушните червеи", защото увеличава разпознаваемостта. Когато една песен се превърне в такъв феномен, умът повтаря музикалната фраза, като че ли безкрайно. Това се дължи на факта, че начинът, по който музиката се запомня в ума, не е като звуков файл или касета, която се възпроизвежда от началото до края. По-скоро музиката е ефективно организирана в "джобове" въз основа на познатост и сходство, като някои джобове се рециклират, когато е възможно.

Поредица от инструкции

Излагането на музиката свързва различните джобове чрез умствената мрежа, подобно на поредица от инструкции: "започни с това въведение, пусни куплета два пъти, след това премини към припева и го повтори четири пъти, премини към следващата част, върни се към куплета, повтори го" и т.н., пише "Science Alert".

Снимка: iStock

Тези "инструкции" са важна част от историята на "ушните червеи". Няколко фактора могат да предизвикат "ушен червей": наскоро чута част или цялата песен, или дори само чуване или виждане на подходяща фраза, или чуване на друга песен, която звучи подобно. Навиците и факторите от околната среда също могат да играят роля. Например, ако всяка сутрин слушате музика в автобуса, един ден може да ви хрумне фрагмент от песен, дори и плейлистът ви да е изключен.

Още: Защо мозъкът "изхвърля" важни спомени, но запазва "случайни" събития

Има и по-дълбока причина за това. "Ушните червеи" са по-склонни да започнат да се въртят в главата ви, когато се активира определен набор от мозъчни области, наречен "мрежа в режим по подразбиране". Мрежата е свързана с мечтаене и блуждаене на ума, което позволява на натрапчивите и повтарящи се мисли да изплуват по-лесно.

Снимка: iStock

Когато става въпрос за възпроизвеждане на песни, тази мрежа е като непослушно, антисоциално братче или сестриче, което избира любимата си част от песента и прекарва цялата нощ в стаята си, слушайки я отново и отново. Частите от мозъка, които участват във фокусираното внимание и знаят колко пъти трябва да се възпроизведе фрагментът от песента – и какво трябва да следва след това – са изключени от стаята на мрежата в режим по подразбиране, пише "Science Alert".

Още: Почина легендарен музикант, обожаван от цяла Великобритания

Когато една песен има силно повторение, това става фокусът на мрежата. Инструкциите за умствено преиграване на песента стават по-скоро "когато стигнеш до края на фрагмента, върни се и го пусни отново", с "правилния" брой повторения, а другите части от песента изчезват. Умът се движи свободно, кръжейки около повтарящия се фрагмент, без причина да спре.

Снимка: iStock

Някои изследователи са установили, че хората се наслаждават на своите "ушни червеи", но има и съобщения за фрагменти от песни, които остават в главите на хората с часове, а дори и с дни.

Как да се отървете от "ушния червей"

За да се отървете от нежелана мелодия, трябва да изключите мрежата си в режим по подразбиране. Един от начините е да пеете песента на глас пред други хора. Социалното взаимодействие възпрепятства активирането на мрежата, но на цената на известно неудобство. Така че... ефективно е, но невинаги е оптимално.

Още: Супервъзрастни със супермозък: Какви са техните навици?

Снимка: iStock

Друг подход е да замените песента с друга, по-малко повтаряща се, за да удържите желанието на мрежата в режим по подразбиране да я повтаря. "Happy Birthday" и "God Save the King" са примери за песни, които не съдържат повтарящи се мотиви, подходящи за "ушни червеи". Софтуерната компания Atlassian дори публикува 40-секунден аудиозапис, който трябва да унищожи "ушните червеи", въз основа на обяснените по-горе принципи. Такава мелодия няма последователни повторения, към които "ушният червей" да се закачи. "Ушните червеи" дават представа за това как е организирана музиката, но могат и да доставят удоволствие, като повтарят музиката, която харесвате.

Още: Кога шумът в ушите е опасен

Ако имате лоши отношения с тези досадни звукови цикли и нито един от горните съвети не е помогнал, ето един последен съвет. Слушайте много различна музика и се научете да сте в добри отношения с "ушните си червеи", пише "Science Alert".

Още: Противоположното на дежавю: Рядко преживяване, което оставя силно чувство на безпокойство