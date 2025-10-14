Резки и категорични предупреждения: Недостиг на ценен метал ще вгорчи живота ни

Милиардерът и предприемач в минното дело Робърт Фридланд предупреди, че влошаващите се международни отношения нарушават глобалните вериги за доставки със сериозни последици за медната индустрия. Основателят на Ivanhoe Mines заяви пред Financial Times, че влошаващите се отношения между САЩ и Китай правят все по-трудно и скъпо за минните компании да си набавят основно оборудване, което води до забавяне на проектите.

"Виждаме срив в международния ред. Това напрежение парализира световната икономика и го виждаме в медната индустрия", каза Фридланд в началото на седмицата на Лондонската борса за метали в Лондон, годишното събиране на металургичната индустрия.

Фридланд заяви, че сроковете за поръчки на оборудване се удължават, докато отварянето на нови мини става все по-скъпо. "Има много значително глобално напрежение, каквото не съм виждал", добави той.

Мрачна картина

Предупрежденията идват на фона на рязкото покачване на цените на медта след множество прекъсвания на доставките. Американската минна компания Freeport-McMoRan заяви през септември, че не може да изпълни договорите с клиентите след фатално свлачище в индонезийската мина Grasberg. Междувременно операциите в съоръжението El Teniente на Codelco бяха частично спрени след смъртоносно срутване на тунел през юли.

Цените на медта достигнаха рекордни нива над 11 000 долара за тон миналата седмица, преди да се понижат в петък на фона на подновените търговски търкания между САЩ и Китай.

Според Фридланд, светът върви към голям недостиг на мед и ударът ще дойде още преди 2030 година. Максимо Пачеко, председател на чилийската държавна компания Codelco, потвърди, че светът вече е изправен пред "дефицит на доставки", като индустрията е най-загрижена за това да няма прекъсвания на оперативно ниво.

Не е необходимо дори да се посочва, но медта се използва в неизброим брой продукти, които човечеството употребява всеки ден - в енергетика, технологии (микроелектроника), индустрии.

