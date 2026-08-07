Нов удар по родните ресторантьори: И LEGO призна гръцките ресторанти, пусна таверна

LEGO призна значимостта на гръцката кулинарна традиция и пусна модел на гръцки ресторант в селекцията си за най-емблематични рестанти и кухни по света.

Компанията официално разкри "40908 Restaurants of the World: Greece" - третият от серията 4 тримесечни модела LEGO Gifts with Purchase, които отбелязват кулинарията и дизайна на ресторанти от цял ​​свят.

Моделът на гръцки ресторант ще бъде наличен от 11 август 2026 г. и ще бъде безплатен подарък с покупка, при поръчка над 180 долара на официалния сайт на марката.

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LEGO Restaurants of the World е колекционерска поредица от малки тематични комплекти на LEGO, представящи традиционни ресторанти и културни кулинарни елементи от различни държави. Тези комплекти са специални промоционални продукти тип GWP (Gift with Purchase – подарък към покупка в официалните магазини).

Поредицата LEGO Restaurants of the World се състои от 4 комплекта, които се издават поетапно под формата на тримесечни подаръци при покупка. Досега компанията пусна японски и мексикански ресторант. Гръцката таверна е третото предложение на LEGO. След няколко месеца ще стане ясен и изборът за последен ресторант от поредицата.

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