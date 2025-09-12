НЕ правете това на празника утре, 13 септември, за да избегнете бедност и проблеми

На 13 септември, според православния календар, Църквата почита паметта на свети мъченик Корнилий Стотник. На този ден е и предпразникът Въздвижение на Светия кръст Господен. Ето какви са знаменията на деня, какви традиции, обичаи трябва да се спазват на този ден.

История на празника

В началото на IV век Света равноапостолна Елена, майка на император Константин Велики, открива мястото на погребението на Исус. След това езическият храм е разрушен и на негово място е построена църквата „Възкресение Христово“.

На 13 септември църквата почита паметта на свети мъченик Корнилий Стотник, живял през I век в Кесария Палестинска.

Корнилий бил римски стотник и езичник, но водил благочестив живот. Един ден му се явил ангел и му казал, че Корнилий трябва да покани апостол Петър да го посети. След като чул апостола да проповядва за Христос, стотникът и семейството му били кръстени. По-късно апостол Петър ръкоположил Корнилий за епископ. Според легендата, Корнилий веднъж започнал да се моли в езически храм и той започнал да се руши. След този инцидент много жители на града приели християнството.

На 13 септември започва предчестването на Въздвижението на Светия кръст Господен. Този празник е един от дванадесетте, тоест най-великият в църквата. Датата е установена в чест на събитието, когато Света Елена е намерила Кръста Господен. В навечерието на честването се отслужват специални молитви на служби, посветени на предстоящия празник.

Основни традиции и забрани за празника утре

На 13 септември в църквите се провеждат празнични служби. Празникът символизира обновление: човек трябва да се освободи от зли мисли, да прави повече добро, да помага на другите. Вярва се, че всяка помощ на нуждаещите се на този ден ще донесе благоденствие в дома.

Празникът е популярно наричан Корнелиев ден - в чест на Свети Корнелий. Името се свързва с думата „корен“, затова на този ден се събират кореноплодни култури: изкопават се моркови, цвекло, репички, късни картофи. Смята се, че всички градинарски работи трябва да бъдат завършени до Корнелиев ден - това е за добра реколта в бъдеще.

Традиционно от събраната реколта се приготвят различни ястия. Репичките, които са наричани още „царицата на зеленчуците“, имат особено значение сред народа. Ядат се сурови, готвени, а сокът им се използва при настинки. Според народното поверие, ако опитате ястие с репички на 13 септември, ще бъдете здрави и щастливи през зимата.

На този ден човек трябва да се въздържа от кавги, осъждане, клюки, не бива да завижда и да се поддава на алчност или униние. Важно е да не се отказва помощ, за да не се привлече бедност и проблеми.

На този ден се спазват и няколко забрани:не се забавлявайте и не организирайте шумни тържества - това ще доведе до сълзи;не бива да започвате да чистите дома си - благополучието ще изчезне от дома ви; не препоръчва да се правят големи покупки - те могат да се окажат неуспешни.

