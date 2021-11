Няма да повярвате как стридите правят перлите толкова симетрични?

Векове наред изследователите се мъчат да установят как стридите правят симетрични, идеално кръгли перли. Оказва се, че за създаването на перлите стридите използват стриктни математически правила, наблюдавани в природата.

Перлите се образуват, когато дразнител попадне в капана на стридата - животното започва да се защитава, като изгражда гладки слоеве от минерали и протеини върху дразнителя - заедно наречени седеф - около него. Всеки нов слой седеф, изграден върху този асиметричен център, се адаптира точно към тези, които го предхождат, изглаждайки неравностите, за да се получи кръгла перла. Изследването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Седефът е този невероятно красив, преливащ се, лъскав материал, който виждаме във вътрешностите на някои миди или от външната страна на перлите“, казва Лора Отър, биогеохимик в Австралийския национален университет в Канбера.

Симетричният растеж на перлата, докато полага слоеве от седеф, разчита на това, че мекотелите балансират две основни способности. Той коригира диспропорциите в растежа, които се появяват при образуването на перлата.

Мекотелите могат и да модулират дебелината на седефните слоеве, така че ако един слой е особено дебел, следващите слоеве ще бъдат по-тънки в отговор. Това помага на перлата да поддържа подобна средна дебелина в хилядите си слоеве, така че да изглежда идеално кръгла и равномерна. Без тази постоянна корекция една перла може да прилича на стратифицирана седиментна скала, засилвайки малките несъвършенства, които намаляват нейната сферична форма.

Изследователите са проучили перли кеши, събрани от перлени стриди Акоя (Pinctada imbricata fucata) в крайбрежна ферма за перли в Източна Австралия. Използвали са трион с диамантена тел, за да нарежат перли по напречни сечения, след което полират и изследват скъпоценните камъни с помощта на Раманова спектроскопия, - техника, която им позволява да характеризират структурата на перлите.

В една от перлите, предмет на изследването, учените са преброили 2615 слоя седеф, които са нанасяни от стридата в продължение на 548 дни.

Изработен само от калций, карбонат и протеин, седефът е „3000 пъти по-здрав от материалите, от които е направен“.

Това ново разбиране за перлите може да вдъхнови „следващото поколение супер материали“, като по-енергийно ефективни слънчеви панели или здрави и топлоустойчиви материали, оптимизирани за използване в космически кораби.