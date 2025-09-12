Ново проучване: Все по-често женените двойки споделят общи психиатрични разстройства

Голямо международно проучване, обхващащо над 5 милиона съпрузи в Тайван, Дания и Швеция, установява, че съпрузите са склонни да споделят психиатрични разстройства по-често, отколкото случайно.

В свят, където психичното здраве постепенно навлиза в открит разговор, ново мащабно проучване разкри открития, които може да изненадат мнозина: съпрузите са по-склонни да споделят психиатрични проблеми, отколкото се предполагаше досега. Изследването, публикувано в Nature Human Behaviour , изследва девет психиатрични разстройства и установи, че ако единият партньор има някое от тях, другият има повишен риск също да го има, било то същото разстройство или различно, но свързано с него. Проучването, обхващащо хора, родени от 30-те до 90-те години на миналия век, показва, че за повечето разстройства, от депресия и тревожност до ADHD и употреба на вещества, има постоянна корелация между партньорите, в различните култури и поколения. Тази тенденция е валидна в продължение на десетилетия, както се наблюдава при над 5 милиона съпружески двойки в Тайван, Дания и Швеция.

Какво установи проучването

Много е важно да се отбележи още в началото, че макар това ново проучване в Nature Human Behaviour да е от значение за съпрузите навсякъде, самото проучване не е базирано на индийската обществена, културна или семейна среда. Имайки това предвид, ето основните открития на проучването:

Данните са извлечени от близо 5 милиона семейни/съпружески двойки в Тайван и са сравнени с големи национални регистри в Дания (571 534 двойки) и Швеция (707 263 двойки).

Изследваните разстройства включват шизофрения, биполярно разстройство, депресия, тревожност, ADHD, аутизъм, обсесивно-компулсивно разстройство, разстройство, свързано с употребата на вещества, и анорексия нервоза.

Съпружеската корелация означава, че когато единият съпруг е диагностициран с едно от тези разстройства, вероятността другият съпруг също да има психиатрично разстройство е значително по-висока от случайната. Корелацията при едно и също разстройство (и двамата партньори с едно и също разстройство) е особено силна в много случаи.

Тези модели са стабилни във времето (за хора, родени в различни десетилетия) и са последователни в различните страни, въпреки разликите в здравните системи, стигмата, културата и диагностичните практики.

Авторите, стоящи зад това рецензирано проучване, предполагат няколко възможни механизма, чрез които се осъществява тази съпружеска корелация:

Асортативно чифтосване: Хората са склонни да избират партньори, които са подобни на тях, не само по видими черти като образование или религия, но евентуално и по психични характеристики (диагностицирани или субклинични).

Споделена среда/житейски стресови фактори или конвергенция: Съпрузите споделят ежедневието си, обхващащо домакински стрес, икономически натиск, семейни отговорности, като всичко това може да допринесе за влошаване или разкриване на психиатрични симптоми у партньора, които преди това са били недиагностицирани или леки.

Стигма и ограничения при избора: Хората с психиатрични разстройства може да имат по-малък набор от потенциални партньори поради стигмата, което намалява избора и води до по-висок шанс за брак с някой с подобни състояния.