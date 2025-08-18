Под 1% от хората знаят коя е столицата на Руанда - сред тях ли сте?

Столица на вечната пролет - това е най-точният начин да се опише Кигали, удобно разположен сред кадифените зелени хълмове на централна Руанда. Това е чист, спретнат и задушевен град с европейски дух – с много добър избор от хотели, ресторанти и нощни клубове. Феновете на съзерцателния отдих ще бъдат привлечени от живописните околности на Кигали, а привържениците на екотуризма ще бъдат възхитени от близостта на национални паркове с впечатляващи планински горили и други африкански диви животни.

Развлечения и забележителности в Кигали

Националната туристическа служба на Руанда предлага на туристите организирана автобусна обиколка на Кигали с продължителност 3 часа. Групите тръгват ежедневно в 8:00 и 14:00 часа. Много внимание се обръща на Мемориалния център, историческите сгради и съвременния град в процес на изграждане. Тази обиколка е добър начин да научите повече не само за столицата, но и за страната като цяло: екскурзоводите говорят добър английски и са много образовани.

Мемориалният център в Кигали, създаден в памет на геноцида през 1994 г., когато почти милион руандийци, принадлежащи към етническата група тутси, са били изклани, е обширен музей, където са изложени писмени свидетелства и снимки на оцелели, официални документи и други експонати, включително дрехи на убити. Шокиращо е да осъзнаеш, че тази трагедия се е случила само преди 31 години, пред очите на световната общност.

Струва си да се посетят и Природонаучният музей, разположен в имението на първия немски заселник в Руанда, и Геоложкият музей, където можете да видите богата колекция от местни минерали.

Кухня и ресторанти

Кигали разполага с много заведения за хранене, снек-барове и международни ресторанти, които да отговарят на всеки вкус и бюджет. Можете да опитате национална бърза храна в „меланж“ - заведения, предлагащи на посетителите „бюфет“ от различни салати, картофи, касава (маниока), банани, ориз, както и риба, червено и пилешко месо. Обядът ще струва от 1000 до 8000 руандийски франка (1 евро = 1648 RWF).

Феновете на по-обилните ястия ще намерят голям избор от ресторанти, предлагащи руандийска, африканска, индийска, китайска и средиземноморска кухня. Очаквайте цената на едно хранене да започва от 14 000 RWF. Не пренебрегвайте вкусните прясно изцедени сокове от тропически плодове - в Кигали те се продават навсякъде.

Шопинг

В Кигали има голям брой магазини, където можете да закупите произведения на народните занаяти и сувенири. Препоръчително е посещение на пазара „Каплаки“ (преди се е намирал на Авеню дьо л'Арме, а наскоро е преместен в частна сграда). Тук можете да закупите резбовани дървени изделия, традиционни кошници и капаци за чинии, постелки, килими, маски и картини. Добре е да се пазарите: първоначалните цени са доста високи.

Друго място, буквално препълнено с традиционни сувенири, е Cooperative des Artisans Rwandais, разположен в самия център на Кигали, близо до централната поща.

В центъра за дарения Gahaya Links ще намерите впечатляваща селекция от традиционни кошници „агасеке“. За нещо по-специално посетете бутика за народни занаяти до магазин Republika Lounge. Тук можете да си купите стилни интериорни предмети. Картини могат да бъдат купени и в галериите Bushayija, Ivuka Arts и Inganzo Art.

Занаяти на горските обитатели, пигмеите „туа“ (предимно керамика), се продават в магазина „Dancing Pots“ в офиса на социалния проект „The Forest Peoples Project“.

Добър избор от книги за историята на Руанда и красиви фотоалбуми се предлагат в книжарниците Librerie Ikirezi и Librerie Caritas.

Търговският център Kigali City Tower ще отвори врати в Кигали в съвсем близко бъдеще. Той ще помещава повече от 60 магазина за европейски и африкански марки дрехи, обувки, парфюми и аксесоари. На най-горния, осемнадесети, етаж ще има ресторант - нощен клуб.