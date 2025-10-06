Войната в Украйна:

Картина от епохата на фараоните е изчезнала от некропола Сакара

06 октомври 2025, 19:10 часа 399 прочитания 0 коментара
Картина от епохата на фараоните е изчезнала от прочутия некропол Сакара в Египет, превръщайки се в най-новия изчезнал артефакт в страната, известна с богатата си древна история, предаде агенция АП. Картината се е намирала в гробницата на Хентика в некропола Сакара край Кайро, съобщи Мохамед Исмаил, генерален секретар на египетския Върховен съвет по антиките. Гробницата тип мастаба (под формата на пресечена пирамида) е открита през 50-те години на миналия век и не е отваряна от 2019 година насам. Тя датира от Шестата династия на Старото царство, която е управлявала в периода приблизително от 2700 г. до 2200 г. пр.н.е.

В изявлението на Исмаил се казва, че прокуратурата разследва обстоятелствата около изчезването на картината, но не се предоставят допълнителни подробности, съобщава АП.

Снимка: iStock

Според египетски медии, откраднатата картина е изобразявала древноегипетския календар, който разделял годината на три сезона, отразяващи приливите и отливите на река Нил. Включени били сезонът на наводненията – ахет, сезонът на засаждането – пероит, и сезонът на жътвата – шему.

Новинарската агенция Cairo 24 съобщи, че британска археологическа мисия, работеща в гробницата, е открила изчезването на картината през май.

Гробницата е една от малкото мастаба-гробници в Древен Египет, на чиято фасада има проклятие. Според британския египтолог Хари Джеймс, който е съавтор на изследователска статия за гробницата от 50-те години, надписите предупреждават натрапниците, че могат да понесат божествено наказание.

Сакара е част от обширен некропол на древната египетска столица Мемфис и включва известните пирамиди в Гиза, стъпаловидната пирамида на Джосер, както и по-малки пирамиди в Абу Сир, Дахшур и Абу Руайш. Руините на Мемфис са обявени за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 70-те години на миналия век, припомня АП.

Изявлението от неделя идва по-малко от месец, след като древна фараонска гривна бе открадната от Египетския музей в Кайро и претопена заради златото ѝ. Властите съобщиха, че гривната е била взета от реставрационна лаборатория в музея и е преминала през мрежа от търговци, преди да бъде претопена.

Източник: БТА

Ева Петрова
