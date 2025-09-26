Признаци, че тялото ви е пълно с токсини

Токсините се натрупват в тялото от храната и напитките, които консумираме, но също и през кожата и въздуха, който дишаме. Когато това количество стане твърде голямо, тялото страда. В този момент е необходимо да се прочисти тялото. Добре е да се даде малко почивка на храносмилането, за да може то да функционира по-добре по-късно. Колкото по-добро е храносмилането, толкова по-здрави сме.

Тези натурални храни ще спасят дробовете ви от токсини - вижте кои са

Хората, които имат излишък от токсини в телата си, възприемат миризмите по-силно, защото сетивата им са по-остри.

Това са симптомите, че тялото ви е пълно с токсини и се нуждае от прочистване:

Още: Тази натурална напитка прочиства черния дроб

Чувствате се сити и подути

Ако тялото не може правилно да елиминира отпадъците, възникват проблеми. Изхождането трябва да се извършва поне веднъж на ден. А именно, ако отпадъчните продукти не напуснат тялото, те могат да се върнат в кръвния поток и да причинят проблеми. Подуването на корема е най-честият симптом на твърде много отрова в тялото, особено ако продължава дълго време.

Не можеш да спиш както трябва

Трудно заспивате или се събуждате често през нощта, което ви оставя уморени на следващия ден.

Още: Внимание: Отровна птица отделя най-силните токсини в природата

Имате лош дъх

Когато червата и черният дроб не могат правилно да се отърват от токсините, може да се появи и неприятна миризма от устата, защото бактериите се натрупват на езика.

Езикът е променил цвета си.

Той е станал белезникав или жълтеникав, което се дължи на отлагането на бактерии.

Още: Чисти токсините и топи коремните мазнини - как се приготвя вода с копър и канела

Чувство на топлина

Един от естествените начини, по които тялото ви се освобождава от токсините, е чрез изпотяване. Когато имате твърде много вредни вещества в себе си, тялото ви започва да се „прегрява“ в опит да ги изхвърли чрез изпотяване. Ето защо винаги можете да се чувствате топли, дори когато навън е студено.

Как да премахнем токсините от тялото?

Сауната е чудесен избор, защото обилното изпотяване изхвърля токсините от тялото. А гладуването е един от начините да успокоите тялото си и да му дадете възможност да си почине малко.

Още: Кои чайове са най-добри за пречистване от токсини

В идеалния случай човек трябва да пости веднъж седмично и да консумира само вода. Постенето завършва на втория ден сутринта с чаша пресен плодов или зеленчуков сок. По-късно същия ден се яде лека супа, а вечерта - варени зеленчуци.

Още: Токсините в храната, които ни дебнат без да се усетим

Консумацията на определени храни също помага. Това са храни, които свързват токсините със себе си и по този начин помагат за тяхното изхвърляне от тялото. Това са кориандър, броколи, водорасли… Казват, че кориандърът е едно от най-добрите средства за прочистване на тялото от токсини и тежки метали. Добавяйте го към почти всичко, което приготвяте, пише Крстарица.