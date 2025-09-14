Противоположното на дежавю: Рядко преживяване, което оставя силно чувство на безпокойство

Изследванията показват, че феноменът възниква, когато частта от мозъка, която открива познатото, се „откъсне“ от реалността. Дежавю е сигнал, който ви предупреждава за тази странност: това е един вид „проверка на фактите“ за системата за памет, пише Science Alert.

Но повторението може да направи нещо още по-зловещо и странно.

Противоположното на дежавю е „жам вю“, когато нещо, което знаете, че е познато, се усеща нереално или някак си ново. Изследването, спечелило наградата за литература „Шиг Нобел“, изследва механизма зад това явление.

„Жаме вю“ може да включва виждане на познато лице, което внезапно изглежда странно или непознато. Музикантите понякога го изпитват – за кратко се изгубват в много познато музикално произведение. Може да сте го имали, когато сте отишли ​​на познато място, внезапно сте се дезориентирали или сте го видели с „нови очи“.

По-рядко срещано от дежавю, но по-обезпокоително

Това преживяване е дори по-рядко от дежавю и може би дори по-необичайно и обезпокоително. Когато помолите хората да го опишат във въпросници за ежедневните си преживявания, те дават отговори като: „Когато пиша изпит, пиша думата правилно, казвам „апетит“, но продължавам да я гледам отново, защото подозирам, че може да е грешна.“

В ежедневието това може да се задейства от повторение или взиране, но не е задължително да е така. Един от авторите на статията, Акира, е преживял това, докато е шофирал по магистрала и е трябвало да спре на светофар, за да „нулира“ непознаването на педалите и волана. За щастие, това е рядкост в „пустинята“.

Лесна настройка

Не е известно много за това явление. Но експертите предполагат, че би било сравнително лесно да се предизвика в лаборатория. Ако помолите някого да повтаря нещо отново и отново, той често ще открие, че то става безсмислено и объркващо.

Това беше основната схема на техните експерименти „джаме у“. В първия експеримент 94 студенти бяха помолени да записват една и съща дума отново и отново. Те направиха това с дванадесет различни думи, вариращи от често срещани като „врата“ до по-рядко срещани като „меч“.

На участниците беше казано да запишат думата възможно най-бързо, но им беше позволено да спрат и им бяха дадени няколко причини, поради които биха могли да спрат, включително чувство на странност, скука или болка в ръката.

Най-често срещаният вариант е бил да спрат, защото нещата са започнали да им се струват странни, като около 70% от участниците са спрели поне веднъж поради чувство, определено като jame vu (незабелязано). Това обикновено се е случвало след около минута (33 повторения) – и обикновено с познати думи.

Във втория експеримент е използвана само думата „the“, приемайки, че е най-често срещаната. Този път 55% от хората са спрели да пишат по причини, които отговарят на определението за jamé vu (но след 27 повторения).

Опитът на участниците

Хората описаха преживяванията си с различни твърдения, от „Те губят смисъл, колкото повече ги гледаш“ до „сякаш съм загубил контрол над ръката си“, като едно от любимите им твърдения беше „не изглежда както трябва, сякаш всъщност не е дума, но някой ме е подмамил да си помисля, че е“.

На авторите им отне около 15 години, за да напишат и публикуват тази научна статия. През 2003 г. им се струваше интуитивно, че хората ще се чувстват странно, когато пишат една и съща дума отново и отново. Един от тях, Крис, забеляза, че редовете, които трябваше да пише отново и отново като наказание в гимназията, го караха да се чувства странно – сякаш не беше истинско.

„Отне ни 15 години, защото не бяхме толкова умни, колкото си мислехме, че сме. Не беше новостта, която си мислехме.“ През 1907 г. една от несправедливо пренебрегваните основателки на психологията, Маргарет Флой Уошбърн, публикува експеримент със свой ученик, който показва „загуба на асоциативна сила“ за думи, в които човек е бил втренчен в продължение на три минути. С течение на времето думите стават странни, губят смисъл и се фрагментират.

По-задълбочени прозрения

Този уникален принос е идеята, че трансформациите и загубата на смисъл чрез повторение са съпроводени от специално чувство – jame vu, пишат авторите на статията.

Джейм вю е сигнал, че нещо е станало твърде автоматично, твърде флуидно, твърде повтарящо се. То ни помага да „изскочим“ от моментната обработка, а усещането за нереалност всъщност е проверка на реалността.

Логично е това да се случи. Нашите когнитивни системи трябва да останат гъвкави, позволявайки ни да насочваме вниманието си там, където е необходимо, вместо да се губим в повтарящи се задачи твърде дълго.

Експертите подчертават, че едва започваме да разбираме Джейми Ву. Основното научно обяснение е „насищане“ – претоварване с представи до степен на безсмислие.

Свързани идеи включват „ефекта на вербалната трансформация“, при който повтарянето на една дума отново и отново активира така наречените съседи, така че например започвате да чувате думата „шейк“ в цикъл, но след това слушателите съобщават, че чуват „джерси“, „стрес“ или „цветар“.