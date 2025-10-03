Пълнолуние на 7 октомври: Изпитания или късмет - какво ще ни донесе

Какво можете и какво не можете да правите по време на пълнолуние през октомври 2025 г.

Кога е пълнолунието през октомври 2025 г. и какво го прави специално?

Октомври 2025 ще ни донесе първата суперлуна за годината. По време на това пълнолуние Луната ще бъде много близо до Земята, така че нейното влиянието ще бъде доста осезаемо за всички по това време.

Кога е пълнолунието през октомври 2025 г. и какво го прави специално?

Суперлуната през октомври е първата от трите тази година. Както обяснява астрологът Олга Ходарева - суперлуна се случва, когато Луната премине през точката на перигея си, най-близката точка в орбитата си до Земята. Суперлуните обикновено се случват няколко пъти в годината.

Според Олга Ходарева, пълнолунието ще настъпи на 7 октомври в 6:46 ч., на 14 градуса Овен.

"Овенът е много активен огнен знак. Събужда се сила, желание за действие, за проява на инициатива и като цяло за борба за собствените интереси и съревнование. Овенът е знак на войната, физическата активност, спорта, напрежението и лидерството", казва астрологът.

Пълнолуние на 7 октомври 2025 г. - Прогноза за всички зодии

Пълната луна винаги осветява или завършва определени етапи в даден процес или самия процес. Например, хората може да си спомнят инициативи, които са били започнати в средата на март 2025 г. – сега те може да наближават кулминацията си.

Според астролога, дните на пълнолуние (влиянието му се усеща три дни преди това и три дни след това ) ще бъдат напрегнати по отношение на взаимоотношенията – Овен е в опозиция с Везни, което е оста на взаимоотношенията. Това пълнолуние ще изостри и темите за себе си и егоизма – собствените желания и лични цели ще заемат централно място, а не очакванията на другите.

Овенът е много енергичен и импулсивен знак и мнозина ще усетят тази енергия. Това пълнолуние е подходящ момент да започнете да прилагате лични инициативи, най-накрая да се утвърдите и да се занимавате със спорт и физическа активност. Това ще помогне да канализирате енергията, която може да бъде непосилна по време на пълнолуние, в по-положителна посока.

Пълнолуние в Овен на 7 октомври - какво ще донесе на всяка зодия

Всякакви стъпки към проявяване на независимост, стартиране на индивидуални проекти и като цяло разбиране на собствената сила, граници и амбиции ще донесат положителни резултати.

Това е и благоприятен момент да прекратите ситуации, в които вашите инициативи не дават резултати. Например, ако сте започнали нещо, но виждате, че не се развива, можете просто да приемете този факт и да го пуснете.

Избягвайте конфликти и всякакви провокации по време на пълнолуние. Избягвайте вземането на важни финансови или правни решения, особено под емоционален стрес. Избягвайте поемането на ненужни рискове без подготовка, което означава вземане на емоционални решения.

Октомври: Месец на пробив за една зодия, а на друга ще донесе хаос