Какво означават малките петънца по ябълките?

Случвало ли ви се е да погледнете внимателно кората на ябълка и да забележите, че повърхността ѝ е покрита с хиляди малки кафяви, а понякога и бели петънца? Ето какво означава те и повод ли са се откажете от консумацията на плода, пише изданието IFLScience.

Какво означават петънцата по ябълките?

Не, това не означава, че ябълката е престояла твърде дълго на слънце или че е заразена с някакъв вид болест, причиняваща трипофобия. Тези малки петънца всъщност играят решаваща роля в развитието на растението. Тези малки, гъбести пори се намират по външната обвивка (епидермис) на много растителни части, включително плодове, стъбла и дори дървесна кора. Те се наричат ​​лещицели и можете да ги забележите не само по ябълките, но и по крушите, картофите и стволовете на дървета като брези и череши.

Въпреки незабележимия си външен вид, тези малки петънца изпълняват жизненоважна функция: осигуряват газообмен между вътрешните тъкани на растението и външната среда. За разлика от листата, които имат устици за газообмен, кората на някои плодове обикновено е непропусклива. Тук се намесват лещицелите. Тези малки отвори позволяват на кислорода и въглеродния диоксид да преминават през плода и да излизат от него, а също така позволяват на растението да контролира нивата на влага в него.

Растенията обменят кислород и въглероден диоксид по различни начини в зависимост от процеса. Фотосинтезата, химичният процес, използван за създаване на кислород и захари, включва поемане на въглероден диоксид и освобождаване на кислород. За да превърнат тези захари в енергия, използвана за растеж, плодовете абсорбират кислород и ще отделят въглероден диоксид по време на аеробно дишане.

Плодовете претърпяват аеробно дишане, което е от съществено значение за растежа и узряването им – процес, който продължава дори след прибиране на реколтата. Въпреки че листата извършват предимно фотосинтеза, някои изследователи предполагат, че лещиците на плода също участват във фотосинтезата, позволявайки на слънчевата светлина да прониква, макар и на много по-ниски нива, отколкото в други части на растението, където лещиците липсват.

Въпреки че лещиците са от решаващо значение за развитието на плодовете, те могат да бъдат и уязвимо място. Тъй като по същество представляват дупки в защитната обвивка на плода, те създават идеална среда за размножаване на патогени като бактерии и гъбички.

При определени условия, като например топли и влажни условия, лещиците могат да се заразят, което води до състояния като гниене. Тези инфекции могат да причинят обезцветяване, груба текстура или дори вътрешно гниене на плода.

