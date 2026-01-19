"Син понеделник": Защо това е най-депресиращият ден в годината

Третият понеделник на януари традиционно се смята за най-депресиращия ден в годината. На този ден много хора се чувстват без енергия, депресирани и стресирани поради кратките светли часове, края на празниците и нарушените новогодишни обещания. За това пише The Irish Time.

Въпреки че това явление няма научна основа от медицинска гледна точка, базирана на доказателства, емоционалното състояние често потвърждава статута му на "най-лошия ден в годината".

Какво е "Син понеделник" и откъде се е появил?

Терминът "Син понеделник" е въведен през 2005 г. от британския психолог Клиф Арнал, отбелязват експертите.

Той разработил своята „формула за депресия“ за туристическа компания, за да насърчи хората да купуват туристически пакети след празниците. Дори самият Арнал по-късно призова хората да игнорират термина и просто да се наслаждават на живота, но концепцията се е утвърдила здраво в популярната култура.

Депресия и апатия след празниците: Защо се случва и какво да правим?

Според експерти настроението на хората се влошава на този ден поради няколко фактора: липсата на пари след празниците, неспазени новогодишни обещания, кратки светли часове на деня и неблагоприятни метеорологични условия. Въпреки че „Синият понеделник“ няма научна основа, психологическите реакции на повечето хора и до днес демонстрират неговата значимост в обществото.

Експертите предлагат няколко начина да преживеете „най-лошия“ ден от годината и да подкрепите психичното си здраве:

Направете нещо напълно безсмислено. Вместо да скролвате в социалните мрежи с часове и да потъвате все по-дълбоко в апатия, опитайте нещо странно или необичайно. Организирайте парти с приятели. Всяка новост заблуждава мозъка, карайки го да освобождава допамин и го разсейва от януарската празнота.

Ако вече се чувствате потиснати, използвайте това състояние, за да направите неща, които обикновено отлагате: оптимизирайте разходите си - сменете мобилния си план или интернет доставчика си; затворете всички недовършени въпроси - запишете си час при лекар или за технически преглед на превозното средство.

Административните задачи обикновено не са забавни, но изпълнението им, когато се чувствате потиснати, може да ви помогне да се чувствате по-контролирани от живота си.

Помислете какъв ръчно изработен продукт или уникална услуга бихте могли да предложите на пазара още сега, за да получите едновременно удоволствие и допълнителен доход.

За първи път - обявиха сериозни странични ефекти на антидепресантите

Пълно бягство от реалността в изкуството. Изкуството е естествен начин да притъпите емоциите си. Потопете се в света на киното, театъра или литературата.

Планирайте пътуване (дори и без пари). Върнете се към корените на концепцията за „Син понеделник“: започнете да планирате лятната си ваканция. Не е нужно да харчите пари за билети веднага. Процесът на планиране, избор на хотели и търсене на перфектните плажове действа като мощен антидепресант, позволявайки на мозъка ви да се съсредоточи върху приятни перспективи.

„Понякога най-ефективният начин да се справите с депресивен ден е просто да си позволите да си починете и да правите нещо, което ви носи комфорт и удоволствие“, отбелязват психолозите, цитирани от изданието.

„Не бива да се насилвате да вършите важни задачи или да се поддавате на стрес, защото почивката в такива дни не е мързел, а по-скоро грижа за психичното ви здраве.“

