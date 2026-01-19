С над 6000 родни продукта Kaufland събира българския вкус на една трапеза

До 25 януари ритейлърът предлага изгодни намаления на родни продукти и на собствените си марки

До 25 януари клиентите на Kaufland България ще открият над 6000 родни продукта, с които да изненадат всички у дома. Българското производство върви ръка за ръка с изгодна цена и добро качество, затова тази седмица ритeйлърът напомня, че домашният вкус на сиренето, ароматната лютеница и традиционните печива няма да бъдат забравени. Всички седмични намаления могат да бъдат разгледани и онлайн тук.

Няма как трапезата да бъде типично българска, ако се пропусне сиренето „Елена“ в метална кутия от 800 г. на цена от 6,13 € / 11,99 лв., едро смляната лютеница „Брей!“ за 1,78 € / 3,28 лв. или свинският варено-пушен врат от свежата витрина, който сега е намален с 33%. За подготовката на ароматна гозба във фурната, ритейлърът предлага намалени с 41% за притежателите на Kaufland Card пилешки бутчета от свежата витрина, както и мити картофи само за 0,50 € / 0,98 лв. за килограм.

Под собствената си марка „Брей!“ Kaufland подрежда и сезонни зелени предложения за свежи салати и гарнитури, като магданоз с 41% отстъпка, праз лук само за 0,76 € / 1,49 лв., бейби спанак на цена от 1,02 € / 1,99 лв., зелен лук и още. За по-цветна салата тази седмица на фокус са червеното цвекло с 35% намаление, както и чушки сиврия за 1,78 €/ 3,48 лв., а жълтият лук, който ежедневно използваме в ястията, е на страхотна цена от 0,45 € / 0,88 лв. за килограм.

За всеки, който обича да има мезе на масата, на половин цена са шунка финес от „Тандем“, ловджийски деликатес от „Стария ловец“ и слайс луканка „КФМ“. Към дъската с изкушения може да се прибави добруджански кашкавал „Мероне“ с 35% намаление, а с различните видове брашно от „Брей!“, намалени с до 38%, всеки може да замеси топла погача или малки питки за цялото семейство.

Сезонът е подходящ за вкусна супа или яхния от леща, която тази седмица може да бъде закупена на марката „Инком“ с 44% намаление за 1,27 € / 2,48 лв. Яйцата също са почти универсален продукт, с който могат да бъдат приготвени различни гозби, затова 10 бр. струват само 2,04 € / 3,99 лв. За всички притежатели на Kaufland Card изненадите са още повече. 25% е отстъпката и при готовите ястия на Classic Max, всички колбаси „Тандем“, опакованите сирена Castello, всички оризовки Livity и др.

До 25 януари ритейлърът предлага и големи намаления на собствените си марки. Така 6 броя вода по 1,5 л K-Classic струват 1,20 € / 2,36 лв., три броя десерт с извара K-Classic са на цена от 1,00 € / 1,96 лв., XXL пакет от 1 кг. кисело мляко K-Classic e 1,48€ / 2,89 лв., 1 л. прясно мляко K-Classic струва само 1,48 € / 2,89 лв. и др. Всички намаления на собствените марки на Kaufland могат да бъдат разгледани тук.

Освен всички неустоими намаления, до 13 април Kaufland замразява редовните цени на над 4000 продукта. За улеснението на клиентите те ще бъдат обозначени с жълти етикети и включват стоки от основни хранителни и нехранителни групи, необходими за ежедневието на всяко домакинство.