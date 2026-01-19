Любопитно:

Орбан скочи от радост, че Тръмп го е поканил в Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил Унгария да се присъедини към Съвета за мир като учредителен член, обяви на 18 януари унгарският премиер Виктор Орбан, който е един от най-върлите поддръжници на републиканеца. Администрацията на американския лидер е поканила около 60 държави да се включат в инициативата, която ще започне с разглеждане на мира в Ивицата Газа, а след това ще се разшири, за да се занимава и с други конфликти, показва копие от писмо и проекта на устав, цитирани от Reuters.

Държавите членки в съвета ще имат ограничен мандат от три години, освен ако не платят по 1 милиард долара всяка, за да финансират дейността на органа и да получат постоянно членство, става ясно още от писмото.

Припомняме, че върховен представител за Газа е българският дипломат Николай Младенов, който ще отговаря на място за връзката между палестинските технократи (временното управление на анклава) и изпълнителния съвет, в който влизат държавният секретар на САЩ Марко Рубио и пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. Съветът за мир е под ръководството на самия Доналд Тръмп.

Орбан: "С президента Тръмп идва мирът"

„С президента Тръмп идва мирът. Получихме още едно писмо. Усилията на Унгария за мир се признават“, написа Орбан в социалната мрежа X в неделя, хвалейки се с поканата.

Унгарският премиер постоянно говори за мир, що се отнася до войната в Украйна, но винаги пропуска да назове кой е започнал тази война и как вижда мира - дали като капитулация на Киев, за каквато настояват от Кремъл? Засега Орбан дава индикации, че не подкрепя справедлив и траен мир в Украйна, с гаранции за сигурност и мироопазващ контингент на място, който да следи дали диктаторът Владимир Путин няма да нападне отново. Унгарският лидер не спира да е пречка за членството на Киев в ЕС, да блокира пакети с помощи от блока за Украйна и да се обявява против санкции срещу Русия.

Потвърждавайки участието на Будапеща в инициативата на Тръмп, Орбан добави: „Президентът Тръмп покани Унгария да се присъедини към работата на Съвета за мир като учредителен член. Разбира се, ние приехме тази почетна покана".

Целта на Тръмп за Газа със Съвета за мир

В петък Белият дом обяви създаването на Съвета за мир, който ще „играе съществена роля в изпълнението“ на 20-те точки от плана на Тръмп за трайно прекратяване на войната на Израел в Ивицата Газа, предизвикана от нахлуването на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г. Съветът ще има за цел да ръководи и възстановяване на анклава, както и „осигуряване на стратегически надзор, мобилизиране на международни ресурси и гарантиране на отчетност при прехода на Газа от конфликт към мир и развитие“.

САЩ също така създадоха Национален комитет за администрацията на Газа, който да приложи втората фаза от Всеобхватния план на Тръмп за прекратяване на конфликта. Създадени са още Управителен съвет и Изпълнителен съвет на Газа, които да подкрепят преходната рамка.

Тръмп покани и други държавни и правителствени ръководители да се присъединят към Съвета за мир за Ивицата Газа, включително турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предава Анадолската агенция. Покана е имало дори към водещия пълномащабна война в Украйна руски диктатор Владимир Путин, съобщиха от Кремъл.

