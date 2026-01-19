Орбан скочи от радост, че Тръмп го е поканил в Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил Унгария да се присъедини към Съвета за мир като учредителен член, обяви на 18 януари унгарският премиер Виктор Орбан, който е един от най-върлите поддръжници на републиканеца. Администрацията на американския лидер е поканила около 60 държави да се включат в инициативата, която ще започне с разглеждане на мира в Ивицата Газа, а след това ще се разшири, за да се занимава и с други конфликти, показва копие от писмо и проекта на устав, цитирани от Reuters.

Държавите членки в съвета ще имат ограничен мандат от три години, освен ако не платят по 1 милиард долара всяка, за да финансират дейността на органа и да получат постоянно членство, става ясно още от писмото.

Още: Тежки избори за Орбан. Ще запази ли властта?

Припомняме, че върховен представител за Газа е българският дипломат Николай Младенов, който ще отговаря на място за връзката между палестинските технократи (временното управление на анклава) и изпълнителния съвет, в който влизат държавният секретар на САЩ Марко Рубио и пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. Съветът за мир е под ръководството на самия Доналд Тръмп.

Орбан: "С президента Тръмп идва мирът"

„С президента Тръмп идва мирът. Получихме още едно писмо. Усилията на Унгария за мир се признават“, написа Орбан в социалната мрежа X в неделя, хвалейки се с поканата.

Още: Орбан: 800-те милиарда долара за Украйна не растат по дърветата

Снимка: Facebook, Viktor Orban

Унгарският премиер постоянно говори за мир, що се отнася до войната в Украйна, но винаги пропуска да назове кой е започнал тази война и как вижда мира - дали като капитулация на Киев, за каквато настояват от Кремъл? Засега Орбан дава индикации, че не подкрепя справедлив и траен мир в Украйна, с гаранции за сигурност и мироопазващ контингент на място, който да следи дали диктаторът Владимир Путин няма да нападне отново. Унгарският лидер не спира да е пречка за членството на Киев в ЕС, да блокира пакети с помощи от блока за Украйна и да се обявява против санкции срещу Русия.

Потвърждавайки участието на Будапеща в инициативата на Тръмп, Орбан добави: „Президентът Тръмп покани Унгария да се присъедини към работата на Съвета за мир като учредителен член. Разбира се, ние приехме тази почетна покана".

Още: Орбан стартира национална петиция, за да кажат унгарците "не" на финансирането за Украйна

Целта на Тръмп за Газа със Съвета за мир

В петък Белият дом обяви създаването на Съвета за мир, който ще „играе съществена роля в изпълнението“ на 20-те точки от плана на Тръмп за трайно прекратяване на войната на Израел в Ивицата Газа, предизвикана от нахлуването на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г. Съветът ще има за цел да ръководи и възстановяване на анклава, както и „осигуряване на стратегически надзор, мобилизиране на международни ресурси и гарантиране на отчетност при прехода на Газа от конфликт към мир и развитие“.

САЩ също така създадоха Национален комитет за администрацията на Газа, който да приложи втората фаза от Всеобхватния план на Тръмп за прекратяване на конфликта. Създадени са още Управителен съвет и Изпълнителен съвет на Газа, които да подкрепят преходната рамка.

Тръмп покани и други държавни и правителствени ръководители да се присъединят към Съвета за мир за Ивицата Газа, включително турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предава Анадолската агенция. Покана е имало дори към водещия пълномащабна война в Украйна руски диктатор Владимир Путин, съобщиха от Кремъл.

Още: Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за Ивицата Газа