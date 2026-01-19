Любопитно:

"Твърде дълго гадаем": Рая Назарян не се страхува от проект на Радев

19 януари 2026, 15:07 часа 253 прочитания 1 коментар
"Твърде дълго гадаем": Рая Назарян не се страхува от проект на Радев

Председателят на 51-ото Народно събрание Рая Назарян смята, че твърде дълго се гадае ще има или няма да има политически проект на президента Румен Радев. В контекста на неговото обръщение довечера - тя каза, че то може да е в едната или в другата посока. "Наистина няма как да знаем. Твърде дълго гадаем", смята Назарян и добави, че това е демокрацията и че всеки може да участва в политическия процес. 

ГЕРБ не се страхуват

Назарян бе категорична, че в ГЕРБ няма страх нито от президента, нито от когото и да било. "Това е нормалната политическа ситуация", смята Назарян. 

Според друг нейн колега от ГЕРБ в лицето на Бранимир Балачев, ако има президентска партия ще отпаднат две от сегашния парламент, като той уточни, че визира МЕЧ и "Величие".

На въпрос дали от ГЕРБ биха работили с партия на Радев, Балачев отговори: "Нека да я видим, каква ще е партията. Радев си е Радев, като президент може да говори всичко. Нека да заеме някакво пространство".

Обръщението на Радев

Припомняме, че по-рано от президентската институция обявиха, че Радев ще излезе с извънредно обръщение в 19 ч. днес. От "Дондуков" 2 не уточниха темата на обръщението От дни обаче се спекулира с информацията, че президентът ще обяви партия. За това го призова и един от приближените му наскоро, а самият той често говори загадъчно и недокрай за свой проект. Едно от изказванията му преди месеци беше, че ще обяви проект, когато всички най-малко очакват, а после сякаш даде леко на заден за партия, казвайки, че не е говорил за такава. ОЩЕ: Радев дава заден за партия: От "ще го направя, когато най-малко очаквате" до "аз не говоря за такава" (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ГЕРБ Румен Радев президентска партия Рая Назарян 51 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес