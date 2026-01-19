"Твърде дълго гадаем": Рая Назарян не се страхува от проект на Радев

Председателят на 51-ото Народно събрание Рая Назарян смята, че твърде дълго се гадае ще има или няма да има политически проект на президента Румен Радев. В контекста на неговото обръщение довечера - тя каза, че то може да е в едната или в другата посока. "Наистина няма как да знаем. Твърде дълго гадаем", смята Назарян и добави, че това е демокрацията и че всеки може да участва в политическия процес.

ГЕРБ не се страхуват

Назарян бе категорична, че в ГЕРБ няма страх нито от президента, нито от когото и да било. "Това е нормалната политическа ситуация", смята Назарян.

Според друг нейн колега от ГЕРБ в лицето на Бранимир Балачев, ако има президентска партия ще отпаднат две от сегашния парламент, като той уточни, че визира МЕЧ и "Величие".

На въпрос дали от ГЕРБ биха работили с партия на Радев, Балачев отговори: "Нека да я видим, каква ще е партията. Радев си е Радев, като президент може да говори всичко. Нека да заеме някакво пространство".

Обръщението на Радев

Припомняме, че по-рано от президентската институция обявиха, че Радев ще излезе с извънредно обръщение в 19 ч. днес. От "Дондуков" 2 не уточниха темата на обръщението От дни обаче се спекулира с информацията, че президентът ще обяви партия. За това го призова и един от приближените му наскоро, а самият той често говори загадъчно и недокрай за свой проект. Едно от изказванията му преди месеци беше, че ще обяви проект, когато всички най-малко очакват, а после сякаш даде леко на заден за партия, казвайки, че не е говорил за такава. ОЩЕ: Радев дава заден за партия: От "ще го направя, когато най-малко очаквате" до "аз не говоря за такава" (ВИДЕО)