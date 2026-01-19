Никаква мисъл за мир от страна на Кремъл: Русия изсипа над 300 авиобомби в Украйна за 24 часа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Няма да има мир в Украйна през 2026 година, времето е на страната на Кремъл – такива послания отправи Виктор Медведчук в интервю за руската държавна пропагандно-информационна агенция ТАСС. Медвчедчук е известен като кумец на Путин – той беше арестуван в Украйна за държавна измяна, но беше в крайна сметка разменен за 55 пленени от руснаците украински войници, част от "Азов" - ОЩЕ: Размяна на пленници: Украйна освободи 55 руснаци срещу бойци от полка "Азов" (СНИМКИ)

Медведчук е рекламиран в Русия като алтернатива на управлението на Володимир Зеленски в Украйна. Кумецът на Путин стриктно следва опорките на Кремъл – и сега той, както и всички приближени до Путин, обясни как войната в Украйна била подпалена всъщност от Запада, украинското правителство е нелегитимно, защото бил направен преврат с Майдана преди вече 13 години и всички познати руски наративи, с които се оправдава кървавата баня, която Путин направи в Украйна и продължава да прави.

Най-вероятно Кремъл е активирал Медведчук като елемент от стратегията си да оправдае защо Путинова Русия за пореден път отказва да седне на масата за истински мирни преговори, след като Украйна и САЩ вече почти са завършили рамка как трябва да изглежда бъдещ мир и съответно след това ще я предложат на Русия, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Кремъл вероятно възнамерява да отхвърли категорично всяко мирно предложение, което не е в пълно съответствие с исканията на Русия за Украйна, смятат анализаторите от ISW.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има леко увеличение на дневна база на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна според данните на украинския генщаб. На 18 януари са станали 144 бойни сблъсъка, с 11 повече спрямо 17 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 316 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 77 повече на дневна база и е рекорд. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3875 изстреляни снаряда, като това е с 30 повече за денонощие. Руската армия е използвала 8156 FPV дрона, което е с около 80 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. А междувременно излезе статистика и на украинските въздушни атаки срещу цели в Русия – общо 371 атаки през 2025 година. Почти 75% от тях са насочени срещу химически предприятия, в това число влизат руските рафинерии – 88 удара има срещу тях, а 91 срещу руски военни заводи, 30 – срещу ел. подстанции:

Иначе от руска страна през 2025 година по цели в Украйна са изстреляни 492 балистични ракети – отделно са всякакви други ракети, дронове и авиобомби. С всяко следващо тримесечие изстреляните от руснаците балистични ракети по цели в Украйна се е увеличавал, като през есенно-зимния период числото е най-голямо:

Що се отнася до самия фронт и употребата на дронове там, украинският военен телеграм канал "Офицер" прави следната оценка – руснаците в момента унищожават повече автомобилна и бронирана техника, а украинците убиват повече войници. Каналът посочва, че това е логично, защото руското командване се мъчи да прекъсва логистиката за украинските защитници на първа линия, докато украинците са съсредоточени да унищожават руските щурмови групи, мъчещи се да превземат тези позиции.

Пак Покровското направление е най-горещо – 50 спрени руски пехотни атаки е имало там през последните 24 часа съгласно информацията на украинския генщаб, като и Покровск, и Мирноград са посочени като места на боеве. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руски части са заели позиция в агропромишлено предприятие в подстъпите на Гришино, западно предградие на Покровск. 21 руски пехотни атаки са отбити при Гуляйполе, Запорожка област – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" за пореден път съобщава за украински контраатаки. На североизток от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 17 руски пехотни атаки. 10 руски пехотни атаки са станали в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск. Впечатление прави буквално затишието в Лиманското направление – само 4 руски пехотни атаки, при Купянск – само 5, а в Олександриевското направление, южно от Покровск, също са били само 5.

HUR shares archive footage of Artan unit scouts raiding Russian positions near Lyman. They cleared several shelters and captured Russian occupiers. pic.twitter.com/6Hc97gPaHP — WarTranslated (@wartranslated) January 18, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец отново обръща поглед към Константиновка. Той твърди, че руснаците са хвърлили части от общо 5 различни свои общовойскови армии и от 1 армейски корпус – Четвърта мотострелкова бригада, 103-ти мотострелкови полк от 150-та мотострелкова дивизия, 10-ти танков полк от 20-ти мотострелкови полк, като всичко това е от Осма общовойскова армия; 78-ми мотострелкови полк от 58-ма общовойскова армия; 54-ти мотострелкови полк от Шеста мотострелкова дивизия на Трети армейски корпус, 1219-ти, 1436-ти и 1465-ти мотострелкови полк от 51-ва общовойскова армия; 77-ми мотострелкови полк от 49-та общовойскова армия. Има и руски морски пехотинци, от известната 155-та бригада. А непосредствената руска цел остава укрепване в източните и югоизточните покрайнини на Константиновка, като голямата цел е превземането на цялата агломерация Константиновка – Дружковка. Машовец повтаря вече казано от него – той счита, че руснаците първо искат да се справят с Константиновка, след това да успеят да присъединят към това "завоевание" и Дружковка. Украинският експерт прогнозира, че руските сили откъм Торецк ще се стремят да достигнат Степановка – Бересток, а след това и Долга Балка – Илиновка (геолокализирани видеокадри от бомбардировка показват, че в югоизточните части на Илиновка има украински позиции, а руснаците вече обявиха, че там те имат контрол), а накрая да превземе цялата западна част на Константиновка, по западния бряг на река Кривой Торец. А откъм Бахмут руснаците ще гледат да действат с цел достигане на линията Ижевка – Виролюбовка и източния бряг на река Кривой Торец. Засега обаче тези сили, атакуващи югоизточните части на Констатиновка, се бият в Олександро-Шултино и Предтечно, отново с поглед към самата Константиновка.

Каква е моментната ситуация според Машовец – руското военно командване опитва да трупа повече сили и действа предимно с малки щурмови групи, но недостатъчно на брой за по-голям пробив, поне засега. Украинският експерт обаче посочва, че основен проблем за украинската отбрана ще се окаже численото превъзходство на руснаците – те могат да жертват много пехота, за да се промъкнат между украинските позиции и така да ги застрашат в тил, с което да ги принуждават да се изтеглят. Тази руска тактика вече се прилага навсякъде при бой в градски условия. Ако украинците имат достатъчно жива сила, за да не допускат инфилтрация на малки руски групи (2-3 войници), които постепенно да се увеличават, тогава удържат – пример са сегашните линии в Покровск и Мирноград. Ако не – руснаците в крайна сметка печелят. Засега руснаците нямат достатъчно хора, за да има масирани атаки срещу Константиновка, правят се опити да бъдат пробити определени точки. Отделно, има твърде много различни руски части и координираното командване е трудно, но въпреки това югоизточната част на Константиновка е в руски ръце, обобщава Машовец. Той предупреждава да се обърне внимание на града, за да не бъде допуснато Русия да го превземе бързо.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 145 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 90 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 126 дрона – останалите, които са преминали през украинската ПВО, са нанесли удари на 5 места в Украйна