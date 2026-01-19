Сергей Шойгу ще пише учебник по география

Сергей Шойгу влиза в ново амплоа като подготвя единен учебник по география за учениците в 5-11 клас в Руската федерация. Шойгу, който загърби военната си кариера, сега е отдаден на географски карти и атласи. Той е не само секретар на Съвета за сигурност на Русия, но и президент на Руското географско дружество - пост, който неизменно заема от 2009 г. досега. Сега руските медии обявиха, че подготвяният от него учебник, трябва да е готов до 2028 г.

Новият учебник за 5-11 клас ще се фокусира предимно върху руската география, а не върху глобалната. Специално се подчертава, че в учебника ще има много "картинки", направени с помощта на изкуствен интелект, които "ще оживяват", привличайки вниманието на учениците.

Според Сергей Шойгу, президент на Руското географско дружество и секретар на Съвета за сигурност на Русия, разработването на нов учебник по география трябва да приключи до 2028 г. Руският президент Владимир Путин планира да обяви 2027 г. за „Година на географията“ в страната.

