Украйна спря поръчка на германски дронове и съобщи за унищожени руски ракетни системи за над 4 млрд. долара през 2025 г. (ВИДЕО)

Украйна реши да спре новите поръчки за германските ударни дронове HX-2 на германската компания "Хелсинг" (Helsing) след сериозни технически проблеми, съобщава Bloomberg. 

Официално причините не са ясни, но има данни, че подпомаганите от изкуствен интелект (ИИ) дронове са се провалили на тестовете за излитане, а освен това успешно са били заглушени от електронни системи близо до първа фронтова линия в Украйна, като операторът е загубил контрол над тях. Именно "имунизацията" срещу електронно заглушаване е изтъквана като основно предимство на тези безпилотни летателни апарати - рекламата на корпоративния сайт на Helsing гласи, че при електронно заглушаване дронът автономно намира отново целта, след като тя веднъж първоначално му е била зададена преди полет.

Киев беше подписал сделка през 2024 г. за 4000 единици, създадени съвместно с украински партньор.

Междувременно, "Алфа" - специализираното звено за работа с безпилотни системи на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) - съобщи, че е през 2025 година е нанесло щети за 4 млрд. долара на Русия, унищожавайки редица руски ракетни и ПВО системи - "Бук", "Тор", "Панцир", С-300, С-400 и С-500. Информацията е гарнирана с видеокадри:

Ивайло Ачев
