Ново политическо обединение: Четири партии влизат в "Обединение-Антикорупционен блок"

Партиите "Единение", "Зелено движение", "Средна европейска класа" и "Ние идваме" подписаха споразумение и влизат в "Обединение – Антикорупционен блок". Така те дадоха заявка за явяване на предсрочните парламентарни избори. Вратата и за други формации остава отворена. "Форматът е отворен към всички демократични политически субекти, граждански организации и свободни граждани", се казва в публикацията им в социалната мрежа Facebook.

"Създаваме категорична анти-корупционна сила, способна да се бори за почтено и устойчиво управление", заявяват от партиите.

Tри приоритета

Четири партии си поставят и три приоритета:

антикорупция и върховенство на правото

силна икономика, базирана на знание и технологии

гарантирани граждански права и справедливост

Следващите седмици предстоят да си сключи договор за обединението, гражданска платформа за присъединяване и съвместни действия, и приоритети за явяването на предстоящите предсрочни избори.

Над 100 доказани граждански активисти подкрепиха учредяването на „ОБЕДИНЕНИЕТО – Антикорупционен блок“ На 18 януари... Публикувахте от Единение в Понеделник, 19 януари 2026 г.