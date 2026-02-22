След кабинета "Желязков", Gen Z се насочва към Сарафов: Ето какви са исканията им

Студентите настояха за освобождаване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който от няколко съдебни състава вече беше наречен "Г-н Никой". В ефира на БНТ Александър Танев от Обединението на студентите против мафията увери, че не е нито кадър, нито нечие протеже на политическа формация. Още: Със заплаха за още протести, Gen Z с нови искания: Стипендии колкото минималната заплата и премахване на таксите

„Нито за ПП-ДБ, нито за „Възраждане“, нито за „Величие“ или МЕЧ съм тук, а съм против санкционирания от САЩ и Великобритания по "Магнитски" лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Аз не съм член на нито една организация освен на Обединението на студентите против мафията“, категоричен бе Александър Танев. Той заяви, че е готов на диалог с всяка една политическа сила.

Кой е готов на диалог със студентите?

Снимка: Министерски съвет

Единствената партия, която иска диалог с Обединението на студентите против мафията са ПП-ДБ. „Аз нямам интерес към нито едни листи, не е това целта на всички тези активности, които направиха. Аз съм никой, аз съм един обикновен български гражданин“, уточни Танев.

Александър Танев заяви, че не се познава с бившия вече вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков.

Д-р Даниел Кипров от младите лекари смята, че служебният премиер Андрей Гюров е готов за комуникация и действия. „Има промени, които служебното правителство може да постигне. Надяваме се да имаме срещи и със здравния министър доц. Михаил Околийски“, коментира д-р Кипров.

Д-р Кипров заяви, че нито той, нито който и да било от организацията на Обединението студенти против мафията ще влизат в партийни листи. Студентите са готови на контакт както със служебното правителство, така и със следващото редовно правителство.

