Църковен празник на 23 февруари: Какво не трябва да правите в дома си?

На 23 февруари, според църковния календар, православните християни почитат паметта на свети мъченик Поликарп, епископ Смирненски. Ето какви са традициите, народните поличби и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 23 февруари

Поликарп е роден и живял през първи и втори век, в днешна Турция. Той е сирак и е отгледан от християнка Калиста. Когато тя умира, Поликарп раздава богатството си на бедните и става аскет. Негов учител бил апостол Йоан Богослов. С течение на времето самият Поликарп се превърнал в най-уважавания богослов в Мала Азия. Първо бил посветен в дякон, после в епископ на Смирна и събрал около себе си много ученици.

Поликарп прекарал целия си живот в служене на Бога и написал „Посланието до филипяните“. Но когато бил на 86 години, започнали преследвания на християните. Епископът също бил принуден да се отрече от Христос и когато отказал, светецът бил изгорен жив.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани

Според народната мъдрост, ако едно момиче не се е сгодило до този ден, може да остане мома до лятото.

Много народни поличби за деня са свързани с птиците - ако се чува кълвач да чука, пролетта ще закъснее; ако врабчетата са започнали да свиват гнезда - времето ще се затопли; ако се чува гукане на гълъби - очаква се хубаво и ясно време.

Вярва се, че ако на този ден има мъгла, лятото ще бъде влажно и дъждовно.

На църковния празник 23 февруари, както и на всеки друг ден, не трябва да се псува, да се клюкарства или да се отказва помощ. Църквата не одобрява клюките и лъжите, както и мързела, алчността, зависта и отчаянието.

Какво не бива да се прави днес, според народните поверия: момичетата трябва да избягват да прекарват този ден в чисто женска компания, за да не останат сами. Препоръчително е също да не се мете паяжини в дома си или да се убиват паяци. Вярва се, че нарушаването на тази забрана води до щастие. Също така не трябва да се носят стари дрехи.

На този православен празник хората се обръщат към Свети Поликарп като наш ходатай пред Господа, молейки го за помощ във възпитанието на децата. Вярва се също, че светецът може да лекува болести.

Според стара традиция, днес неомъжените момичета, за да се омъжат по-скоро, трябва да изпекат питка и да почерпят с нея неомъжените си приятелки.

