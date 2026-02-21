Как влияят протеиновите диети на тялото

Протеинът е изключително важен както за хората, така и за животните. Тялото се нуждае от него, за да възстановява тъканите, да изгражда мускули, да поддържа хормоните и да поддържа имунната система силна. Но важното е да се отбележи, че внезапното бързане да се пълнят всички чинии с двойни порции повдига основателен въпрос: дали това е разумна промяна в хранителните навици или тенденцията е станала по-силна от науката зад нея?

Протеинът се е преместил от съблекалнята на фитнеса в ежедневната кухня. Преглеждайте социалните мрежи, влизайте в супермаркет или хвърляйте поглед към менюто на кафене и думата „високо съдържание на протеин“ се появява навсякъде. От шейкове и закуски до роти и зърнени закуски, всичко сякаш обещава допълнителни грама. Посланието звучи просто: яжте повече протеини, губете повече мазнини, изграждайте повече мускули, останете сити за по-дълго време.

Разбирането къде протеинът наистина помага и къде може да се прекали с него е ключът към по-добрия избор на храна в един свят, изпълнен със здравословни твърдения.

Защо протеинът завладя света

През последното десетилетие терминът „протеин“ се превърна в модна дума в сферата на здравето и фитнеса. Социалните медии, фитнес културата и известните треньори често популяризират посланието, че консумацията на големи количества протеин е ключът към стройно тяло и силни мускули. Посетителите на фитнес зали следят приема на грамове на хранене. Протеинови барчета и прахове са наредени по рафтовете на супермаркетите.

Дори някои национални насоки са се променили, за да предложат по-високи протеинови цели за определени групи. Критиците обаче поставят под въпрос дали шумът около това отговаря на науката или дали тази тенденция е надраснала реалните си ползи.

Г-жа Калпана Гупта, главен лекар в отделението по клинично хранене в специализираната болница Max Smart Super Specialty в Сакет, каза пред TOI Health: „Протеините са едни от хранителните вещества, необходими за изграждане на тялото ни. Те играят важна роля във възстановяването на тъканите, имунитета, укрепването на мускулите и ежедневните дейности. Нуждата от протеини на организма се основава на възрастта, пола, нивото на физическа активност и текущото метаболитно състояние. Според последните насоки на ICMR, индийците консумират по-малко протеини в сравнение със зърнените храни, така че сега е изключително важно да увеличим приема им в ежедневието си. Богати на протеини източници са мляко, извара, панеер, яйца, пилешко месо, бобови растения и др.“

Какво всъщност прави протеинът в тялото

Протеинът е от съществено значение. Той изгражда и възстановява тъканите, поддържа хормоните и ензимите и подхранва имунната функция. Телата ни разграждат протеина на аминокиселини, малки градивни елементи, които помагат на мускулите да растат след тренировка и спомагат за функционирането на органите. Балансираното количество подобрява чувството за ситост, което може да помогне за ограничаване на преяждането. Но „повече е по-добре“ не винаги е вярно, след като нуждите са задоволени.

Ползи, подкрепени от изследвания, но с ограничения

Проучване, публикувано във Frontiers , наистина предполага ползи от по-високия прием на протеини, особено в комбинация с упражнения. За хора с диабет тип 2, диетите с по-високо съдържание на протеини са помогнали за загуба на тегло и са подобрили контрола на кръвната захар за кратки периоди.

Изследване на Elsevier показва, че растителните протеини, като леща, боб и соя, са свързани с по-ниска смъртност и по-добро здраве на сърцето, когато заместват животинските протеини.

Все пак, повечето положителни ефекти са скромни и често краткосрочни. Има ограничени доказателства, че екстремният прием на протеини води до драстично по-добро здраве за повечето хора.