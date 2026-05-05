16 гола за сезона не стигат: ЦСКА разкарва млад български нападател

Футболистът на ЦСКА Марк-Емилио Папазов няма да остане при "червените" след края на сезона, твърдят колегите от Sportal. 22-годишният нападател, който играе за дубъла на ЦСКА, е голмайстор на Втора лига - с отбелязани 16 гола през сезона. Въпреки че е толкова резултатен във второто ниво на българския футбол, Папазов така и не получи шанс за изява в първия отбор, като изглежда, че няма да остане в клуба.

Марк-Емилио Папазов напуска ЦСКА

Договорът на Папазов с ЦСКА изтича в края на сезона и двете страни нямат намерение да го подновят. Нападателят не попада в плановете на първия отбор на ЦСКА, а самият той иска да започне да играе като титуляр. Именно затова и двете страни ще се разделят, като Папазов ще потърси друго кариерно развитие - вероятно в елита на българския футбол.

Още: Голяма чистка, поне 4-ма нови и бивш младежки национал в списъка: ЦСКА готви ударен трансферен прозорец

Голмайсторът на Втора лига може да продължи кариерата си в друг клуб от Първа лига

Съобщава се за интерес от няколко клуба от Първа лига към Папазов, но футболистът все още не е взел решение за бъдещето си. Припомняме, че Марк-Емилио Папазов е играл под наем за отборите на Ботев Враца, Хебър и Литекс. Иначе в момента ЦСКА има двама централни нападатели в отбора си - Леандро Годой и Йоанис Питас.

През новия сезон ЦСКА ще трябва да спазва и новото правило на БФС за стартиране на всеки един мач с поне един българин до 23 години в стартовия си състав. През октомври Папазов ще навърши 23 години. ЦСКА има и още един млад български нападател, чието бъдеще остава неясно - Йоан Борносузов. През зимата той бе преотстъпен на Ботев Враца, като не е изключено да остане там и през новия сезон.

Още: ЦСКА ще се опари сериозно, ако подцени Локомотив Пловдив на финала за Купата