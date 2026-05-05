Стихотворението "На Гергьовден" от Ран Босилек

"На Гергьовден"Батко люлчица направида се люшкаме за здраве. Люшкай, люшкай! Аз летяту надолу, ту нагоре. Дървесата се въртят,нещо вятърко говори. Люшкай, люшкай! По-нагоре,чак до слънчовите двори! Че там златни слънчицасрещат палави деца, златни ябълки им дават,с мед и масло ги гощават. Люшкай, люшкай! Аз летячак до ведри небеса. Мед и масло, и цветяи на теб ще донеса! Батко люлчица направида се люшкаме за здраве.Ран Босилек