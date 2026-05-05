05 май 2026, 14:48 часа
Стихотворението "На Гергьовден" от Ран Босилек

"На Гергьовден"

Батко люлчица направи

да се люшкаме за здраве.

 

Люшкай, люшкай! Аз летя

ту надолу, ту нагоре.

Дървесата се въртят,

нещо вятърко говори.

 

Люшкай, люшкай! По-нагоре,

чак до слънчовите двори!

 

Че там златни слънчица

срещат палави деца,

 

златни ябълки им дават,

с мед и масло ги гощават.

 

Люшкай, люшкай! Аз летя

чак до ведри небеса.

 

Мед и масло, и цветя

и на теб ще донеса!

 

Батко люлчица направи

да се люшкаме за здраве.

Ран Босилек

