Заемете тази поза и мозъкът ви ще се рестартира: За 2 минути можете да промените хода на деня си

Само за 2 минути можете да прогоните кортизола и да промените целия си ден.

Живеем във време на напрежение и хроничен стрес - телата ни често са напрегнати, дишането ни е плитко, а мислите ни са разпръснати. Сякаш ежедневието ни смила отвътре.

Стресът е начинът, по който тялото ви реагира на опасност или заплаха, реална или въображаема. Тялото ви освобождава хормони на стреса, подготвяйки ви да предприемете спешни действия, известни още като реакция „бий се или бягай“.

По време на реакцията „бий се или бягай“ може да се чувствате претоварени, развълнувани или паникьосани. Мускулите ви се напрягат, сърцето ви бие пулсиращо и дишането ви се ускорява.

Нормално е дишането ви да стане учестено и плитко, когато се чувствате стресирани. Но ако дишате бавно и дълбоко, използвайки мускула под ребрата (наречен диафрагма), това може да ви помогне да се отпуснете.

Има обаче прости психологически техники, които могат бързо да възстановят чувството за контрол. Една от тях е изненадващо мощна - и трае само две минути.

Тялото ви непрекъснато комуникира с мозъка ви. Начинът, по който стоите, дишате и заемате пространство, изпраща ясни сигнали: дали сте застрашени или в безопасност. Именно затова една проста поза може да задейства цяла верига от промени в тялото - да успокои дишането, да отпусне напрежението и да възстанови чувството за стабилност, дори когато умът ви се лута.

Това не е трик или илюзия за увереност - това е чиста биология. Мозъкът не прави ясна разлика между истинската безопасност и тази, която тялото сигнализира. Когато се изправите и заемете място, тялото спира да реагира, сякаш е в опасност.

Едно отношение може да промени всичко - само за 2 минути.

Изправете се, разкрачете краката си на ширината на ханша и поставете ръце на бедрата или кръста си. Повдигнете гърдите си, отпуснете раменете и останете в това положение за две минути.

Само след няколко секунди ще забележите промяна - дишането става по-дълбоко, тялото е по-леко и напрежението бавно изчезва. Нивата на стрес намаляват, докато чувството за контрол и самочувствие се увеличава.

Не е случайно, че много хора използват тази техника преди важни срещи, разговори или решения. Тялото често предхожда ума - и може да го насочи в по-добра посока.

Следващият път, когато усетите напрежение, несигурност или умора, които ви смазват - спрете. Изправете се. Просто заемете място.

Понякога две минути са достатъчни, за да се върнеш в себе си.