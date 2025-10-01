Отглеждане на розмарин у дома: Какво трябва да знаете за него

Всяка домакиня иска винаги да има под ръка пресни билки, а розмаринът е една от най-желаните зелени подправки. Ето как да отгледате буен храст на собствения си перваз на прозореца. Този трик ще ви осигури не само екологична подправка, но и впечатляващо декоративно растение, което пречиства въздуха в дома ви.

Избор на стратегия: семена или резници?

Начинаещите градинари често се опитват да отглеждат розмарин от семена, но това е по-трудният начин: ниски нива на покълване и дълъг период на развитие. Много по-бърз и лесен метод е размножаването чрез резници. От зрял, здрав храст отрежете връхов издънка с дължина 8-10 см. Внимателно отстранете долните листа от стъблената част, за да предотвратите гниенето им във водата. Поставете резника в чаша с отстояла вода. Корените обикновено се появяват в рамките на 2-3 седмици. След като корените пораснат с 3-4 см, пресадете младото растение в лека, добре дренирана почва.

Как да подрязвате розмарин за безкрайна реколта

След като сте закупили пресен розмарин в пакет, можете да вземете резници. Пригответе саксия с добре дренирана почва, за предпочитане песъчлива, и място на перваза на прозореца, което получава поне 6-8 часа слънце на ден. Можете да започнете с малка саксия и след това да пресадите растението в по-големи контейнери, за да може то да развие силна коренова система. Не забравяйте за дренажа!

Ключът към успеха: грижа за възрастно растение

За да поддържате декоративната му форма и да стимулирате нов растеж, прищипвайте редовно връхчетата. Това ще предотврати промяната във формата на растението и ще го поддържа храстовидно.

Както повечето билки, розмаринът не изисква много торене. Въпреки това, по време на активния период на растеж (от март до октомври), торете го на всеки две седмици. Използвайте пълен минерален тор в половината от препоръчителната доза.

Осигурете на розмарина максимално слънчева светлина ( сложете саксията на перваза на прозорец с южно или източно изложение) и винаги позволявайте на горния слой почва да изсъхне между поливанията. Това е основната превенция срещу кореново гниене.

Подрязвайте не повече от 1/3 от растението и винаги правете разрези точно над границата на листата.

Отглеждането на розмарин у дома е лесно. Започвайки просто с един резник и следвайки прости указания за грижа, ще имате не само източник на пресни билки, но и красиво и полезно стайно растение през цялата година. Освен с декоративните си качества розмаринът е ценен и заради способността си да пречиства въздуха.

