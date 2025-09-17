Най-лесният трик за размножаване на на лавандула, розмарин и безсмъртниче

Лавандулата, розмаринът и безсмъртничето са сред средиземноморските растения, които се размножават най-лесно чрез резници . Процедурата е проста и с малко внимание успехът е почти гарантиран. Принципът на размножаване и за трите растения е един и същ.

Резниците се вземат през пролетта или есента , когато растенията не са в пълен цъфтеж и когато вегетацията е по-умерена.

Как да приготвим резници

Винаги вземайте резници от долната част на растението, където издънките са по-силни и здрави. Те трябва да са с дължина от 10 до 15 см. Отстранете една трета от долните листа от всеки резник, за да предотвратите гниене и да осигурите по-добро вкореняване.

За най-добри резултати се препоръчва да ги режете с остри, чисти ножици. За успешно вкореняване използвайте плитки контейнери с добър дренаж. Най-добре е да направите смес от градинска почва и пясък или да използвате перлит.

След разсаждането, дръжте младите растения на полусянка през първите няколко седмици и ги предпазвайте от вятъра. Ако вземете резниците през есента, не забравяйте да ги внесете в хладно помещение след засаждането. Субстратът трябва да е постоянно влажен, но не бива да преполивате, за да избегнете гниене. Оптималната температура за вкореняване е от 20 до 25°C.

Време за вкореняване

Резниците се вкореняват за около 45 дни и са готови за разсаждане. Когато са достатъчно развити и силни, за предпочитане през пролетта, могат да бъдат пресадени на постоянно място в градината.

С тези няколко прости стъпки можете лесно сами да размножите лавандула, розмарин и безсмъртниче и да се радвате на здрави, млади растения.

Агроекологични условия за отглеждане на безсмъртниче

Температура

Безсмъртникът понася високи летни температури в карстов и скалист терен, изисква по-силна слънчева светлина, а също така може да издържи на по-сурови зими, поради което се среща естествено на по-голяма надморска височина.

Почва и влага

Безсмъртникът расте успешно върху леки, пропускливи карбонатни почви. Толерира суша и минималното количество хранителни вещества на плитките средиземноморски почви. Безсмъртникът може да расте и върху по-плодородни, по-дълбоки почви, които осигуряват достатъчно количество калций. При отглеждане на безсмъртникът трябва да се избягват почви с по-кисела pH реакция, почви с по-високо количество влага и тежки почви. От друга страна, за отглеждане на безсмъртникът могат да се използват плитки, карстови скалисти почви. В такива случаи почвата варира в дълбочина от няколко сантиметра до няколко метра и се среща само в скални пукнатини. Подготовката на плитки скалисти почви включва механизирано раздробяване с помощта на трошачки, които превръщат скалите в чакъл с размер на агрегата от 2 мм до 75 мм. По този начин ще се създаде субстрат, подходящ за обработка и поддържане на насаждението.

Морфологични характеристики на лавандулата

Истинската лавандула расте до 1700 м надморска височина, широколистната до 700, а хибридната от 700-1000 м. Лавандулата е многогодишно растение, което расте във формата на полусферичен храст. Продължителността на живота на дивата и култивираната лавандула е до 30 години. Коренът е дървесен, силно раздвоен и прониква дълбоко в почвата. Стъблото е късо, дебело, дървесно и силно разклонено от кореновата шийка.

Истинската лавандула расте като малък храст с височина 40-60 см и диаметър 80-120 см. Цветните клонки са прости, дълги 20-40 см, листата са срещуположни, тесни, с цели ръбове и сиво-зелени, а от долната страна са окосмени. Цветовете са сини, плодът е капсула с 4 яйцевидни семена.

Хибридната лавандула е компактен храст с височина 80-100 см, с диаметър над 150 см. Цветните стъбла са разклонени, дълги от 60 до 90 см, листата са срещуположни, зелени, леко окосмени, а цветът е като този на истинската лавандула. Хибридната лавандула е стерилна и плодовете не са годни за употреба.

Отглеждане на розмарин

Както вече споменахме, розмаринът се нуждае от много слънце и защита от студени ветрове. Необходим му е добър дренаж и варовита почва. Може да се отглежда в контейнери на закрито на слънчево място, а през лятото може да се вкопава в земята. Малки количества листа могат да се събират през цялата година, но по-голямата част от листата трябва да се събират преди цъфтежа. Растението се суши на сянка и поради силния си аромат, трябва да се съхранява в консерви или плътно затворени торбички. Ако листата се намокрят или бъдат изложени на силна пряка слънчева светлина, те губят лечебните си свойства.