Стайни растения, които носят късмет, според Фън Шуй

Фън шуй е древната китайска практика, която се фокусира върху създаването на пространства, които се усещат балансирани и изпълнени със свежа енергия, или чи, както традиционно се нарича. Според фън шуй, стайните растения играят важна роля в балансирането на енергиите и могат да бъдат поставени в определени части на дома, за да насърчат късмет и благоденствие.

Практиката се използва в азиатските страни от над 3000 години и с течение на времето някои стайни растения са станали тясно свързани с просперитет, растеж и късмет. От бамбук, носещ късмет, до парични дървета и нефритени растения, много от растенията, използвани във фън шуй, са добре познати стайни растения, които хората вече отглеждат.

Представлявайки растежа и носейки свежа нова енергия, стайните растения се използват във фън шуй практиките, за да балансират енергиите на петте елемента: дърво, вятър, вода, земя и огън. Балансираните енергии насърчават равномерния поток от положителна чи и помагат за предпазване от отрицателна енергия или ша. За да определят разположението на стайните растения, фън шуй дизайнерите използват карта багуа, за да картографират пространствата, като приписват всяка зона на различна тема в живота.

Късметлийски бамбук (Dracaena sanderiana)

Във фън шуй домът е разделен на девет секции и когато влезете, зоната за пари или богатство се намира в най-лявия ъгъл. Според традицията на фън шуй, това е добро място за поставяне на щастлив бамбук (Dracaena sanderiana). Живите растения символизират дървесния елемент във фън шуй, представляващ растеж и просперитет. Вярата е, че те ще увеличат изобилието, докато растат. Щастливият бамбук е лесно за отглеждане растение; просто не забравяйте да му осигурите много влажност и ако го отглеждате във вода, уверете се, че течността не застоява.

Парично растение (Pilea peperomioides)

Тъй като късметът и късметът често се свързват с пари, не е чудно, че много фън шуй дизайнери използват растението за пари (Pilea peperomioides), за да увеличат изобилието. Листата с форма на монета са основна причина Pilea peperomioides да се свързва с богатството. Въпреки това, то е и енергично растение, което се размножава и радва на многобройни плодове – все черти, които символизират растеж, жизненост и нови възможности. Това са ключови качества за привличане на положителна чи енергия във вашия дом.

Китайски вечнозелени растения (Aglaonema spp.)

В повечето случаи, принципите на фън шуй за привличане на пари предпочитат растения със заоблени листа пред тези с остри ръбове, но в случая с китайските вечнозелени растения (Aglaonema spp.), изобилието от копиевидни листа насърчава късмета, просперитета и дълголетието. При средни до ниски изисквания за светлина, това растение може дори да се използва за балансиране на водния елемент в бани и перални помещения, което е особено важно, ако се намират в сектора на богатството на картата багуа. Само не поставяйте растения над канал, защото според традицията на фън шуй това символизира изобилието, „отиващо в канала“.

Парично дърво (Pachira aquatica)

Друга важна черта на стайните растения според фън шуй е изправеният растеж, който символизира жизнената сила или чи. Със своя изправен ръст и големи листа, паричното дърво (Pachira aquatica) представлява този принцип и често се използва във фън шуй дизайна. Въпреки че това растение е родом от региони на Централна и Южна Америка, легендата разказва, че беден тайвански фермер е открил това уникално растение, отгледал го е и го е продал, за да спечели много пари. Смята се, че сплетените стволове носят късмет, но не очаквайте растението да цъфти, защото същите тези стволове също пречат на растението да цъфти.

Лилия на мира (Spathiphyllum spp.)

Спатифилумите (Spathiphyllum spp.) имат много да предложат, включително това, че са лесни за поддръжка стайни растения за начинаещи , които изискват много малко слънчева светлина. Във фън шуй, способността им да привличат изобилие, мир и финансова хармония ги прави важни. Според фън шуй, трябва да ги отглеждате в ъгъла на изобилието в дома си или да ги поставите в здравния сектор в средата на къщата си, за да насърчите различен вид просперитет. Спатифилумите са плодовити растения, като някои видове достигат височина до шест фута.

Нефритено растение (Crassula ovata)

Подобно на растението за пари, нефритеното растение (Crassula ovata) е друг класически пример за растение с листа във формата на монета, което представлява късмет и богатство във фън шуй практиката. Като картографирате дома си, можете да ги поставите в почти всяка стая, за да донесете повече късмет и богатство. Според някои фън шуй дизайнери, най-доброто място да активирате късмета му е като го поставите близо до врата. Има няколко места, където трябва да се избягва използването на нефритени растения, включително спалнята, където излишната чи може да наруши съня, и банята, където тя може да попадне в канала