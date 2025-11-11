Стихотворение на деня, 12 ноември, от Валери Петров

"Хвърчащите хора" Те не идат от Космоса, те родени са тук,но сърцата им просто са по-кристални от звук,и виж, ето ги – литват над балкони с пране,над калта, над сгурията в двораи добре, че се срещат единици понеот рода на хвърчащите хора. А ний бутаме някакси и жени ни влекат,а ний пием коняка си в битов някакъв къти говорим за глупости, важно вирейки носили с израз на мъдра умораи изобщо – стараем се да не става въпросза рода на хвърчащите хора. И е верно, че те не са от реалния свят,не се срещат на тениса, нямат собствен "Фиат".Но защо ли тогава нещо тук ни боли,щом ги видим да литват в простора –да не би да ни спомнят, че и ний сме билиот рода на хвърчащите хора?Валери Петров

"Хвърчащите хора"

Те не идат от Космоса, те родени са тук,

но сърцата им просто са по-кристални от звук,

и виж, ето ги – литват над балкони с пране,

над калта, над сгурията в двора

и добре, че се срещат единици поне

от рода на хвърчащите хора.

А ний бутаме някакси и жени ни влекат,

а ний пием коняка си в битов някакъв кът

и говорим за глупости, важно вирейки нос

или с израз на мъдра умора

и изобщо – стараем се да не става въпрос

за рода на хвърчащите хора.

И е верно, че те не са от реалния свят,

не се срещат на тениса, нямат собствен "Фиат".

Но защо ли тогава нещо тук ни боли,

щом ги видим да литват в простора –

да не би да ни спомнят, че и ний сме били

от рода на хвърчащите хора?

Валери Петров