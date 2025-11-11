Любопитно:

Стихотворение на деня, 12 ноември, от Валери Петров

11 ноември 2025, 21:00 часа 0 коментара
Съдържание:

"Хвърчащите хора"

 

Те не идат от Космоса, те родени са тук,

но сърцата им просто са по-кристални от звук,

и виж, ето ги – литват над балкони с пране,

над калта, над сгурията в двора

и добре, че се срещат единици поне

от рода на хвърчащите хора.

 

А ний бутаме някакси и жени ни влекат,

а ний пием коняка си в битов някакъв кът

и говорим за глупости, важно вирейки нос

или с израз на мъдра умора

и изобщо – стараем се да не става въпрос

за рода на хвърчащите хора.

 

И е верно, че те не са от реалния свят,

не се срещат на тениса, нямат собствен "Фиат".

Но защо ли тогава нещо тук ни боли,

щом ги видим да литват в простора –

да не би да ни спомнят, че и ний сме били

от рода на хвърчащите хора?

Валери Петров

