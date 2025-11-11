Любопитно:

Български тим направи паметен обрат в дебюта си на европейската волейболна сцена

11 ноември 2025, 21:53 часа 560 прочитания 0 коментара

Отборът на Берое (Стара Загора) постигна драматичен обрат от 0:2 до 3:2 гейма в дебюта си в европейските клубни турнири по волейбол (мъже). Отборът, воден от треньора Мирослав Живков, надигра Слован Братислава в отделните части - 18:25, 25:27, 25:17, 25:14, 15:11 в първи мач от 1/32-финалите на турнира "Чалъндж къп".

Срещата в старозагорската зала "Иван Вазов" премина през редица обрати, но в края домакините триумфираха за радост на местната публика. Беройци стартираха сковано и загубиха първия гейм с 18:25. Във втория играта бе далеч по-равностойна, като Берое имаше геймбол при 25:24, но загуби следващите три точки и отстъпи с 25:27.

Домакините обърнаха развоя на мача след много силни изяви, като в третия спечелиха с 25:17, в четвъртия бяха още по убедителни - 25:14, а в тайбрека затвърдиха доминацията си с 15:11. Реваншът е на 19 ноември (сряда) в Братислава.

Джем Юмеров
